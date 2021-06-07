Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Osmanlı Medeniyeti





Osmanlı gönül coğrafyamızı adım adım gezerek araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz . Tuna kıyısındaki Galati ve İbrail den yola çıkıp 300 km ye yakın yol giderek 6 Haziran Perşembe günü geldiğimiz Bükreş de ilk durağımız şehir merkezi oldu .Türkiyede askeri ateşe olarak bulunmuş emekli bir albayın rehberliğinde gezdiğimiz Bükreş’e ilk kez 24 yıl önce gelmiştim o günden bu güne çok şey değişmiş gelişmiş ve Avrupa birliğine 2007 yolunda girdikten sonra büyümüş . Ünlü Bükreş Saray’ı önünde rehber Romanyanın devrik lideri Nihail Çavuşesku unun nasıl devrildiğini nelerin yaşandığını ayni kominist ekibin daha sonra işi yörüttüğünü ezilen halk olduğunu çok açık anlattı şehri tümü ile gezdik

Bükreş Şehitliğini Tek Ben Ziyaret Ettim 40 kişilik Türk grubu gezi programında olmasına rağmen bükreşteki Türk şehitliğine gitmemesi beni çok üzdü güçlükle bir rehber bulup bir Tsksi ile anlaşarak 10 Avro'ya Bükreş Türk şehitliğini ziyaret edip Fatiha okudum. Bükreş’te Osmanlı döneminden kalan tarihi eseler Kervansarayın Belgesel görüntülerini çektim.

Osmanlı Şehri Bükreş’te Osmanlı Medeniyeti

BÜKREŞ (Rumence: Bucureşti; Fr, Bucarest; ing, Bucharest; Alm. Bukarest)

Tarihi eski ve çok karışık olan Bükreş, eski zamanlara ait meskun Thyanus’un bulunduğu yerde Eflak prenslerinin başkenti Tirgoveşte şehrini korumak amacıyla inşa olunmuştur. 1460 yılından beri Eflak prenslerinin sık sık Bükreş'te kaldıkları bellidir. 1659'cian sonra Bükreş, Eflâk prenslerinin sürekli başkenti oldu. 1462'de Prens Radu Cel Frumos, Türklerin isteği üzerine Giurgiu'ya daha yakın olmak üzere başkentini Bükreş'e nakletmiş, 1473'de Buğdan (Moldova) Prensi Stefan Cel Mare tarafından zaptedilmiştir. 1558 - 1601 yıllarında sıkıntılı günler geçiren şehir, Macarlar tarafından yağmalandı. Sinan Paşa tarafından zaptedilerek olağanüstü etkin bir biçimde berkitildi. 1611'de yeniden Macarların eline düşerek yıkıldı. 1630 yılından itibaren refaha kavuşan şehir, on yıl sonra 100 bin nüfusa ulaştı. Bu devirde birçok kilise ve manastır yapıldı. Ancak 1660 yılında çıkan bir veba salgını üzerine nüfusu oldukça azaldı. 1676'da ikinci bir veba salgını yüzünden halkın birçoğu şehri terk ederek başka yerlere göç ettiler. 1678'de halk, şehre yeniden döndü. XVIII. yüzyıl başından itibaren Bükreş, 12 kadar savaş ve istilâ ve bu ara-da salgın hastalık ve açlık tehlikelerine uğradı, 6 büyük yangın, 6 deprem yüzünden birçok yerleri harap oldu.

1804 yılında patlak veren Sırp isyanları Osmanlı Devleti'nce bastırıldı. Ruslar, isyan başladığı zaman Sırbistan'ın Eflâk Buğdan gibi ayrıcalıklı bir beylik olmasını istemişlerdi. Eflâk ve Buğdan beylerinin Rusya ile işbirliği yaptığını anlayan Osmanlı Devleti bunları aziederek yerlerine başkalarını atadı ve Boğazları Rus donanmasına kapattı. Bu olay, Rusya'nın Osmanlı Devleti’ne savaş açmasına sebep oldu ve Rus ordusu ansızın Dinyester Nehri'ni geçerek Osmanlı topraklarına girdi (1806). Bu arada İngiltere de, azledilen Eflâk - Boğdan beylerinin yerlerine iadelerini ve Boğazların Rus donanmasına açılmasını Osmanlı Devleti’nden istemiştir. Öneri kabul edilmezse İngiltere donanmasının Çanakkale’ye geleceği de bildirildi. Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya’nın tehditlerine boyun eğmeyerek Rusya’ya savaş açtı. Tuna boylarına ordu gönderdi. Yapılan şiddetli çarpışmalar sonunda, Hotin, Bender, Kilis, Akkerman kalelerini alan Ruslar, Bükreş’i de almak ve isyan halinde bulunan Sırplarla birleşmek istiyorlardı. Fakat Osmanlı ordusu Bükreş civarında Rus ordusunu yendi, İsmail Kalesi önünde de bir zafer kazandı. Ertesi yıl da bu savaşlar sürdü ve sonuçta 28 Mayıs 1812’de Bükreş Antlaşması imzalandı. İkinci Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan’la Sırbistan arasında Kasım 1885’te çıkan Bulgar-Sırp Savaşı’ndan "10 Günlük Savaş” sonra yapıldı. Bu antlaşma gereğince, Sırbistan Krallığı ile Bulgaristan Prensliği arasında barış tekrar sağlandı. Bükreş, 1861’de prensliklerin birleşmesiyle Romanya’nın başkenti oldu ve kesin olarak Osmanlı Devleti’nin yönetimi altından çıktı. Osmanlı imparatorluğu döneminde İlfov kazasına bağlı Eflak Beyliğinin merkezi olan Bükreş'te 6 kargir hanı bulunmaktaydı. Çarşıda ise 300'den fazla dükkan vardı. Ayrıca 2 çifte hamam, bir de özel hamam bulunmaktaydı. Hastalar için 40 hasta alacak genişlikte bir hastane (Tabhane-i imaret) mevcuttu. 30'dan fazla, her birinin vakfı mevcut olan manastır mevcuttu. Bükreş'in içinde akan Dumboviçe Nehri'nde 21 un değirmeni, 2 çuka değirmeni mevcuttu.