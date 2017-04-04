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SAMİB’TEN SEDAŞ’A NEZAKET ZİYARETİ

SAMİB SEDAŞ’ın başarılı çalışmaları ile azalan elektrik kesintileri nedeniyle teşekkür etti.

SAMİB'TEN SEDAŞ'A NEZAKET ZİYARETİ

04 Nisan 2017 Salı 09:15


SAMİB (Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden  SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk’e teşekkür ve nezaket ziyareti. 

Samib Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, Başkan Yardımcısı Serdar Yener, Genel Sekreter Ehliman Yazıcı tarafından SEDAŞ’a yapılan ziyarette SEDAŞ Dağıtım Direktörü, elektrik dağıtım yatırım faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesine yönelik SEDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dr. Ersan Şentürk, SEDAŞ’ın gerçekleştirdiği büyük projeler hakkında Samib Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıntılı bilgiler verirken, SEDAŞ’ ın özellikle insan kaynakları yatırımları ve iş güvenliği konusunda çok büyük aşamalar kaydettiğini de belirtti.
  Samib Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, Sanayinin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını, SEDAŞ’ın başarılı çalışmalarını takip ettiklerini ve enerji kesintilerinin azalmasının sanayiyi destekleyen bir durum olduğunu belirterek teşekkür ettiler. Şentürk, SAMİB yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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