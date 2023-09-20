SANAYİ BÖLGELERİ VE FABRİKALAR DEPREME HAZIR MI?

17 Ağustos Marmara depreminden sonra TÜBRAŞ ve PETKİM Bölgesinde çıkan yangınlar deprem lerin sanayi bölgelerini nasıl etkileyeceğini ortaya koydu.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kocaeli kent konseyi işbirliği ve destekleri ile Avrasya Gazeteciler Derneği sosyalleşme sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiğimiz MARMARA GERÇEĞİ DEPREM adlı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında. Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak Sanayi kuruluşlarının depreme hazırvolması konusunda. Kamuoyu oluşturduk.

SANAYİ BÖLGESİ GEBZE DÜŞÜRSE TÜRKİYE DÜŞER

Gebze Ticaret Odası işbirliği ile GTO'da gerçekleştirdiğimiz Deprem Gerçeği belgesel gösterimi ve Gazete Manşetleri ile Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi büyük ilgi gördü.

GTO Düzenlediğimiz MARNARA GERÇEĞİ DEPREM adlı sosyal sorumluluk projemiz ile ilgili basında yer alan haber



KOCAELİ SANAYİ ODASINDAN



"Sanayi, Deprem ve Afetlere Hazır mı?" Panel ve Sempozyumu

Kocaeli sanayi odası tarafından düzenlenen “ Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ temasıyla düzenlenen 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sempozyumda proses güvenliği tüm boyutlarıyla ele alındı Söz konusu panel ve sempozyumla ilgili

da yayınlanan haber.





‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ temasıyla düzenlenen 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, yoğun bir katılımla 12-13 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Chem Media-Artkim Group organizatörlüğünde düzenlenen bu etkinlikte, Proses Güvenliği konusu sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin 2 gün boyunca gerçekleştirdikleri sunum ve konferanslarla tüm boyutlarıyla ele alındı.

KOCAELİ’NİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Proses Emniyeti Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan, proses güvenliğinde dijitalleşmenin öneminin altını çizdi. Şerefhan, yeni teknolojilerin proses güvenliğine entegre edilmesinin, riskleri azaltmada etkili olacağına vurgu yaptı. Proses Emniyeti Sempozyumunun, sektör yöneticilerinin ve bilim insanlarımızın görüş ve yorumlarına ulaşılabilecek eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade eden Artkim Group Kurucusu ve CEO’su Cengiz Yaman, bu sempozyumun, ülkemizdeki proses güvenliğini geliştirilmesine katkıda bulunacağına inandıklarını söyledi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli’nin ülke ekonomisi açısından önemini hatırlattı ve gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SANAYİDE AFET VE ACİL DURUM PLANI



Sempozyum programı, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış’ın gerçekleştirdiği özel bir sunumla başladı. Barış, sunumunda Sanayide Afet ve Acil Durum Planı konusunu inceledi, alınması gereken önlemler hakkında örneklerle bilgi verdi. Prof. Dr. Şerif Barış ayrıca, büyük afetlerde yaşanan kesintiler dolayısıyla tedarik zincirinin de Afet ve Acil Durum Planlarına eklenmesi gerektiğini belirtti.

JAPON UZMAN MORİWAKİ ÖNLEMLERİ ANLATTI

Gerçekleştirdiği özel sunumda, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki felaketleri önleme konusunda Japonya ve Türkiye’nin arasında farklılıkları ele aldı. Özellikle, depremin etkisiyle esneyen ve ortaya çıkan enerjiyi sönümleyen sismik izolatörlerin önemine dikkat çeken Moriwaki, bu sistemlerin Türkiye’deki bazı hastanelerde yer aldığını, Japonya’da ise hastanelerin yanı sıra okul ve kamu kurumlarında da sıklıkla kullanıldığına dikkat çekti. Moriwaki ayrıca, Japonya’da organizasyonun hükümet, devlet daireleri, okullar, şirketleri de kapsayacak şekilde tasarlandığını, eğitimlerin ve tatbikatların çok ciddi bir şekilde icra edildiğinin altını çizdi.

DOĞAL AFET RİSKLERİNE ÇÖZÜM ARANDI

Özel konuşmacıların yanı sıra, iki gün süren bu kapsamlı etkinlikte, iki oturum ve iki panel de düzenlendi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un moderatörlüğünde düzenlenen ‘Sanayi, Doğal







Afetlere ve Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır? Riskleri Yönetmek İçin Neler Yapılmalı?’ başlıklı panel kapsamında depremin yanı sıra, yangın ve sel gibi diğer doğal afetler de, uzman konuşmacılar ve sektör yöneticileri tarafından yaşanan deneyimlerden elde edilen tecrübelerle örneklendirildi ve alınması gereken önlemler tartışıldı. Doğal afetlerin yanı sıra, özellikle kimyasal, petrol, gaz ve enerji sektörlerinde kullanılan tehlikeli maddeler ve yüksek basınç sistemlerinin yaratabileceği risklere de dikkat çeken Tuğrul, işletmelerin risk yönetimi süreçlerinde insan faktörüne özel önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇOK SAYIDA KURULUŞTAN DESTEK



4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra, 30 sanayi kuruluşu ve 18 sivil toplum ve medya kuruluşu tarafından desteklendi.

SON TEKNOLOJİLER SERGİ VE WORKSHOP ALANLARINDA



Etkinlik kapsamında düzenlenen sergi alanında yer alan 40’ın üzerinde firma, en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sundu ve sempozyum ziyaretçileri proses güvenliği alanındaki en optimal çözümlere ulaşma olanağı buldu. Workshop alanında ise, sektörün önde gelen isimleri yaptıkları sunumlarla son derece önemli bilgileri etkileşimli olarak ziyaretçilere aktardı.