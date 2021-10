Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun Teşrifleriyle Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Temin Edilen 70 Araç Törenle Teslim Edildi

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Saffet Sancaklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Resul Holoğlu ve Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Akbıyık, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, OSB başkanları, Gaziler ve Şehit Aileleri, hayırsever iş insanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.





Öz-Ka Şirketlerinin sahibi Mehmet Şerif Kanık’ın bağışçılar adına yaptığı açılış konuşmasının ardından Vali Seddar Yavuz Sayın Bakanımıza şükran duygularını sunarak sözlerine başladığı konuşmalarında; “Öncelikle Sayın Bakanımıza ilimizi teşrifleri vesilesiyle minnet ve şükran duygularımızı sunuyorum. Ülkemizin terörle mücadelede göstermiş olduğu üstün başarı ve birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesinde göstermiş olduğu gayret ve çaba milletimizin de takdirini kazanmıştır. Emniyet ve asayiş hizmetleri hepimizin bildiği gibi vatandaşlarımızı birinci derecede ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesidir. Sağlık, hava ve nefes gibidir. Dolayısıyla ne kadar iyi güvenlik hizmeti verirseniz vatandaşlarımız kendisini o denli güvende hisseder. Göreve başladığımız ilk günlerde başlattığımız, bilim, sanayi, teknoloji şehri olan Kocaeli’ye yakışan güzel bir davranış, iş birliği ve yardımlaşma örneğinin sonuçlarına hep beraber memnuniyetle şahit oluyoruz. İlimizdeki her türlü hizmette yanımızda olan, bizi destekleyen, bizleri cesaretlendiren Sayın Bakanımıza bir kez daha minnet ve şükran duygularımı arz ediyorum. Diğer taraftan ne zaman başvursak yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen, başta Kastamonu olmak üzere; Ülkemiz genelinde meydana gelen afetlerde, yangınlarda yanımızda duran ve en büyük bağışları da gerçekleştiren Kocaelili sanayicilerimize, iş adamlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diyen Vali Yavuz bu güzel ve bir o kadarda onurlu olan günün yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.





İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmalarında; “Böyle bir günde huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hayırlı bir işle karşı karşıya bulunduğumuz için mutluluğumuzu paylaşmak istiyor, Kocaelili hemşehrilerimiz başta olmak üzere değerli Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, kıymetli sanayicilerimize ve her birini bizim için onur nişanesi olarak kabul ettiğimiz, üzerlerine titrediğimiz çok kıymetli gazilerimize, muhtarlarımıza ve burada bulunan tüm arkadaşlarımıza, birlikte buraya geldiğimiz ve sabah Güvenlik Toplantısı yaptığımız çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sabah 9’dan itibaren birlikte geldiğimiz Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, İller İdaresi Genel Müdürümüz, İstihbarat, Terör, Narkotik başkanlarımız adına her birinizi hürmetle saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Alicenaplığınız, hayırseverliğiniz, gelecek nesillerimize bıraktığınız bu emanetiniz, yüce gönüllüğünüz, ülküdaşlığınız için minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.





Bizim Görevimiz Ülkemizin Huzur ve Güven İçerisinde Yarınlara Emin Adımlarla Gidebilmesidir





Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Soylu; “Biraz önce Güvenlik Toplantısındaydık. Yaklaşık 3-3,5 saati aşan toplantıda arkadaşlarımızla verimli değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güven içerisinde yarınlara emin adımlarla gidebilmesidir. Buradaki topluluk tecrübelerin içinden geçen bir topluluktur. Sanayiciler, iş insanları, hayatın içerisinde olanlar, cemiyet hayatının içerisinde mücadele edenler bilirler. %8000’lik faizleri gördü bu millet. Her gün terörden dolayı acaba bugün kaç şehit verilecek diye endişe içerisinde akşam yastığa kafasını koyup da sabah kötü bir haber duymamak için dualarla geceleyenler oldu. Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar bize; haddinizi bilin diye, etrafımızda terör koridorları oluşunca siz müdahale etmeyin diye. Gençtik, İstanbul’daydık. Ziraat Bankasının önünde akşam 6-7’de emekli kuyrukları olurdu. İnsan acaba yarın ben de mi böyle olacağım, diye endişe içinde büyüdüğü bir iklimi düşünebilmek elbette sıkıntılıdır. Depremler oldu, birçok sıkıntı yaşandı. Siyasal istikrarsızlıklar oldu. Bütün maliyeti bu millet çekti. Hep beraber yaşadık. Türkiye; şuradaki insanların tecrübesi kadar bir tecrübe görmemiştir. Hep birlikte çok çalışarak gördüğümüz acıları gelecek nesillere yansıtmamak için el birliği ile yarına adım atmakla mükellefiz. Çünkü gelecek nesillerimiz, yani çocuklarımız bizim karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler. Onların önlerine daha güvenli, engellerin birer birer aşıldığı ve çok daha güçlü yarınlara giden bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir Başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kadar yaşanılan süreçte bu ülkenin demokrasisine, hürriyetine ve insanlarına yüklenen maliyeti görmesinler. Onun için bu nesil adanmış bir nesildir. Kendinizi öyle görün. Bu dünyaya adanmış ama öteki dünyada hakkını alacak bir nesilsiniz. Gelecek nesillere çok daha güzel yarınlar bırakacak kabiliyeti ortaya koyarsak bizden çok daha güçlü bir Türkiye’ye ye ulaşacaklardır. Eğer iyi olursak en zor meseleler aşılır. En son sel ve yangın afetlerini hep beraber yaşadık. Oradaki insanların yaralarını el birliği ile sardık. Avrupa hala karşı karşıya kaldığı sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Alicenaplığınız, Kadirşinaslığınız, komşuluğunuz, insanlığınız ve bu dönemlerde ortaya koyduğunuz davranışlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





Sınırlarımızın Ötesinde İnsanlar Ölüme Terk Edildiğinde Burada Gülüp Oynayamayız





Etrafımızdaki coğrafyada sıkıntılar yaşanmasına rağmen bizlerin huzur içinde yaşadığımızı belirten Bakan Soylu; Biz 100 yıl önce aynı bayrak altında yaşadığımız insanlara sırtımızı dönemeyiz. Her kesimi ilgilendirecek sanayi tesislerimiz var. Marmaray’dan Avrasya’ya kadar yer altı tünellerimiz var. Avrupa’nın yapamadığı hava limanlarını 3-4 yılda yapabilecek çok büyük kabiliyet ve irademiz var. Biz Müslümanız, Türk’üz. Zengin ve şımarık değiliz. Zenginlik bizi şımartmamalı elbette. Biz bu dünyanın sınav dünyası olduğunu en güzel şekilde biliyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren ailelerimiz bunu bize öğretti. Sınırlarımızın ötesinde insanlar ölüme terk edildiğinde burada gülüp oynayamayız. Ya bizim de başımıza aynı şey gelirse? Kim bize dönüp bakar, el uzatır? Yeryüzünün adaleti var da Cenab-ı Allah’ın adaleti yok mu? Esas adalet onun adaletidir. Başımıza bu kadar sıkıntı geliyorken işimiz sarpa sarmadan ilerliyor. Bir taraftan Covid-19; bir taraftan seller, yangınlar, depremlerle neredeyse son 1,5 yıldır yaşamadığımız kalmadı. Ama ayakta duruyoruz. İhracatımız 212 Milyar Dolar’a geldi. Büyümemiz çeyreklerde %20’li rakamlara ulaştı. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi ama biz şehirlerimizde huzur içinde yaşıyoruz. Bugün Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadeleden hırsızlık ve terör ile mücadeleye kadar birçok başlıkta arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Günde ortalama 1,5-2 hırsızlık oluyor. Bu rakam 20-25’li rakamlardan düştü. Bekçisi, polisi, istihbaratı el birliği ile şehrin bütün kurumlarıyla bunlar en alt seviyeye indirildi ve huzurlu bir ortama gelindi. Bu milletin ortaya koyduğu hasletler, kıskanılası hasletlerdir. Belki çektiğimiz ya da karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar da bunlardan dolayıdır. Başımızda terör belası vardı. Yılda 5000-5500 kişinin katıldığı terör lanetine geçen yıl 53 kişi, şu ana kadar da 39 kişi katıldı.





Bir Baba ve Bu Milletin Bir Evladı Olarak Gurur Duydum





Geçen hafta Hakkari’deydik. Esnafımızı gezerken bir kız geldi yanıma. Üniversiteyi kazandığını söyledi, hayırlı olsun dedim. Nerede okuyacaksın dediğimde: “Tıp Fakültesini kazandım.” dedi. Çok mutlu oldum. 12-13 yaşlarındaki kızları alıp dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eder bir sonuca ulaşmış bizim kızımız. Allah’a hamd olsun. Ben bir baba ve bu milletin bir evladı olarak gurur duydum. Demek ki attığımız adımlar meyve veriyor. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çocukluğumuzdan beri hepimiz biliriz Doğu’nun makus talihi derlerdi. Yol, okul, hastane, iş yok. Tarım ve hayvancılıktan ne elde ediliyorsa o kadardı. Şimdi ise havaalanı, okul, mezralara kadar yol; öğretmen, gençlik ve kadın merkezleri, spor salonları var. Biz Batı’ya ne kadar istemeseler de huzur ve güveni getirmişsek, Doğu ve Güneydoğu’ya da terörle mücadelemizle o çocuklarımızı nasıl huzurlu bir ortam içinde bulundurmuşsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet; Ortadoğu’yu savaş cenderesinin içine sokmaya çalışanların elinden alacak, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barışı getirecektir. Bu milletin duası var. Buna inancımız tamdır.





Çok Güçlü Yarınlara Gidiyoruz





Hayırseverlerimizin her olumsuzlukta yanlarında olduğunu vurgulayan Bakan Soylu; Ben mümkün olduğunca bir şeye koşa koşa giderim. Eğer birisi bir bağış yapmışsa biz o şerefle şerefleniriz. Bu bir cömertliktir. Bu milletimizin asaletidir. Çünkü bu veren eldir. Hangi alanda olursa olsun giderim. Geçen gün Kastamonu’daydım. Ordu’da özel eğitim okulu açıldı. Oradan Şırnak ve Silopi’ye geçtik. Ama Ordu’ya o okulu açmaya gitmek belki de benim yaptıklarım içerisinde en önemli olanıydı. Çünkü biriktirdiklerini belki de hiç tanımadığı veya hiç tanımayacağı insanların eğitimi için harcamışlardı. Sizin de burada elinizdekini Kocaeli’nin huzuru ve güveni için, buradaki çocuklarımızın, gençlerimizin okulda rahat bir şekilde okuyabilmeleri için, musibetlerin çocuklarımıza musallat olmamasını temin edebilmek için, işimizi gücümüzü huzur içerisinde yapabilmeyi temin edebilmek için, annelerin çocuklarını huzur içerisinde okullarına göndermeleri için 70 aracı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağış olarak verdiniz. Ne kadar minnet, şükran duysak, ne kadar önünüzde saygı ile eğilsek azdır. Allah sizden razı olsun. Aynısını sel ve yangın bölgelerinde de ortaya koydunuz. Üstün hayırseverlik anlayışı ile gerçekleştirdiniz. Allah bir daha göstermesin. Bir ümitsizlik vardı, biz ne yapacağız diye. İnsanlar evlerini işlerini kaybetti. Sağınıza bakıyorsunuz, yıkılmış; solunuza bakıyorsunuz, yıkılmış. Bu kolay bir şey değil. Orada uzatılan her el, o ümitsizliği kırmak için bir güçtür. Siz o eli uzattınız. Her zorlukla karşı karşıya kaldığınızda bizi rahatlatan, Hükümetin ve devletin tüm kaynaklarını aktarmaya çalışan, aynı zamanda bağışçıları da kendi kendine arayıp şurada ihtiyaç var yardımcı olursanız sevinirim diyen, oradaki insanlara birebir dokunan ve onları ümitsizlikten çekip alan bir anlayışı ortaya koyduğu için huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Sel olan bir dükkana girdim, tamamen sıyırmış götürmüş. Adam 40 yıllık emeğim gitti dedi. 1 hafta sonra Kaymakamlıkta karşı karşıya oturduk oradaki bütün esnaf ile teker teker halleştik. O esnaf da oradaydı. Gelen bağışlardan sana şu kadar verirsek işini geri kurar mısın, dedim. 40 yıllık emeği bir suyla akıp giden o adamın ümitsizliği ümide döndü. Bu millet büyük millet. Bizler büyük bir milletin evlatlarıyız.





Yapacak Daha Çok İşimiz Var





Çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri özel sektörün yanındayım. Devletimiz, Hükümetimiz bir taraftan üniversitelerimiz bir taraftan hepimiz üstüne koyarak ilerliyoruz. Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Daha dünyanın her taşına Mevlana’yı, Yunus’u, Hacı Bayram’ı, Pir Sultan’ı anlatacağız. Dünyanın karşı karşıya kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz. Dünya bir kez bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Çalışkanlığımızla yeniden bu dünya bize fırsat verecek. Göreceksiniz ki bu millet yine dünyaya adaleti gösterecek. Terör ve Türkiye’nin huzur meselesi konularında çalışmalarımızı aksatmadan devem ettiriyoruz. Bu millet büyük millet derken tesadüf bir şey söylemiyorum. Amerika, Avrupa bizden mühimmatı kesti. Acaba ne olacak diye hepimiz endişe içerisindeyken sizin elemanlarınız bizim mühendislerimiz aynı mühimmatları üretti ve milletimizin beklentilerini boşa çıkarmadan kahraman silahlı kuvvetlerimize yetiştirdik. Onların bir hesabı varsa Cenab’ı Allah’ın bin hesabı var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Size ne kadar müteşekkir olsak azdır. Türkiye’nin yapacak çok işi var. Asil Milletimizin yapacak çok işi var. Cumhur ittifakının yapacak çok işi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkede ve dünyada yapacak çok işi var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu araçların tekerleri döndükçe inşallah sizin de hayır ve iyilik katsayılarınız artacaktır. Allah sizlere daha fazlasını versin. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız.” diyen Bakan soylu katkı sunan emeği geçen herkese teşekkür etti.





İl Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptığı duanın ardından İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri ile hayırseverler; Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 70 aracı hayırlı olsun dilekleriyle teslim etmelerinin ardından bir süre araçları incelediler.





