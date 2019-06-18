Şayir, Annelerle Piknikte Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi” kapsamında Dilovası Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdüren anne kursiyerlerin düzenlemiş olduğu piknik organizasyonuna katılım sağladı.

KADINLARA YÖNELİK PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇECEK

Önümüzdeki beş yıl boyunca kadınlara yönelik projelerin bir bir hayata geçeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “İlçe genelinde tüm ev hanımı ve çalışan kadınların, oturmuş olduğu mahalle ve yaşam alanları dâhilinde yaş sınırı olmaksızın tüm sportif, sosyal ve kültürel çalışmalara katılımlarını sağlamaları için projelerimizi hayata geçirerek daha sosyal yaşam alanlarıyla buluşturacağız. Tüm Çalışmalarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için onlar daha iyi bir gelecek emanet edelim ki refah düzeyini üst aşamalara çıkarsınlar. Okuma Yazma bilmeyen annelerimiz var biran önce onların okuryazarlık belgelerini almaları için çalışmalarımızı hızlandıracağız.” dedi.