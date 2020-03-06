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Şayir’den Dünya Kadınlar günü mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Karşılıksız fedakârlığın, emeğin, merhametin ve sevginin sembolü, geleceğimizin yol göstericileri kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi

Şayir'den Dünya Kadınlar günü mesajı

06 Mart 2020 Cuma 15:37

 Başkan Şayir Mesajında, “Kadınlarımız tarih boyunca ilerleme ve gelişmemizde her zaman kilit noktada yer almıştır. Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar. Dün cephede savaşan, cephane taşıyan Nene Hatunlar, Şerife bacılar, bugüne geldiğimizde ise 15 Temmuz gecesi tanklara, toplara, mermilere kendilerini siper ettiler ve bu uğurda şehadete yürüdüler. 15 Temmuz’un kahraman kadınlarına teşekkür ediyorum. Toplumun yol haritasını çizen geleceğini şekillendiren kadınlarımızın bu dirayet ve cesaret dolu yürekleri yarınlar için en büyük dayanaklarımızdan biridir. Yine dünyanın dört bir yanında özellikle İslam coğrafyasında zulme maruz kalarak, yaşam mücadelesinin merkezinde yer alan kadınlarımız için, yaşadıkları acıların son bulmasını ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum. Bizi biz yapan, toplumun temel taşı olan kadınlarımızın gücü, daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya için ışık tutacaktır. Ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum”dedi.
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