GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ, EMO ve ETO temsilcilerini bilgilendiriyor

SEDAŞ, meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldiği bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Yetkili elektrik firmaları ve kayıtlı bulundukları meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda; mevzuat süreç bilgilendirmeleri, bağlantı görüşü süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ele alındı.

SEDAŞ, EMO ve ETO temsilcilerini bilgilendiriyor

22 Aralık 2022 Perşembe 12:24

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan yetkili elektrikçiler ve bağlı bulundukları meslek odaları temsilcileri ile düzenlediği bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünü tamamladı. SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Sakarya Bölge Müdürü Gürcan Seymen, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, SEDAŞ Bolu-Düzce Bölge Müdürü Serkan Yiğit ve SEDAŞ Bölge Yöneticilerinin katıldığı toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı. 

Online gerçekleşen seminerde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odasına (ETO) kayıtlı yetkili elektrikçilere; Müşteri Hizmetleri Merkezleri süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ile detaylı bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya Sakarya, Bolu, Kocaeli, Gebze ve Düzce’den yetkili elektrikçiler katıldı.  

SEDAŞ yetkilileri, abonelik süreçlerinde enerji müsaadesi ve proje onay talepleri ile dağıtım bağlantı anlaşmalarının e-imza ile web üzerinden yapılması için sürdürülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SedaşEMOETO
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem Gezi Notları – 4 Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i Alem...
Sarıkamış şehitleri, harekatın 108'inci yılında anılacak Sarıkamış şehitleri, harekatın 108'inci yılında...
Çift kaydıraklı aquapark şekillenmeye başladı Çift kaydıraklı aquapark şekillenmeye başladı
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un acı günü Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un acı...
Darıca’ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor Darıca’ya da KO-MEK Sepeti mağazası açılıyor
Körfez Yukarı Hereke-Dilovası arasına yeni yol Körfez Yukarı Hereke-Dilovası arasına yeni yol
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Belgesel Tadında Doğu Türkistan’da Devr-i...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku