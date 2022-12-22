SEDAŞ, EMO ve ETO temsilcilerini bilgilendiriyor

SEDAŞ, meslek odaları temsilcileri ile bir araya geldiği bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Yetkili elektrik firmaları ve kayıtlı bulundukları meslek odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda; mevzuat süreç bilgilendirmeleri, bağlantı görüşü süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ele alındı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan yetkili elektrikçiler ve bağlı bulundukları meslek odaları temsilcileri ile düzenlediği bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsünü tamamladı. SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Sakarya Bölge Müdürü Gürcan Seymen, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, SEDAŞ Bolu-Düzce Bölge Müdürü Serkan Yiğit ve SEDAŞ Bölge Yöneticilerinin katıldığı toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.

Online gerçekleşen seminerde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odasına (ETO) kayıtlı yetkili elektrikçilere; Müşteri Hizmetleri Merkezleri süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ile detaylı bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya Sakarya, Bolu, Kocaeli, Gebze ve Düzce’den yetkili elektrikçiler katıldı.

SEDAŞ yetkilileri, abonelik süreçlerinde enerji müsaadesi ve proje onay talepleri ile dağıtım bağlantı anlaşmalarının e-imza ile web üzerinden yapılması için sürdürülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.