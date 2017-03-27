Sedaş Mücadeleye Devam Ediyor

HERKES UYUR SEDAŞ UYUMAZ

SEDAŞ Ekipleri gece gündüz demeden, hatta geceleri herkes uyurken yanmayan lambaların onarımı için sahada görev yapmayı sürdürüyor. SEDAŞ Şebeke Operasyon Ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde platformlu ve sepetli araçların üzerinde aydınlatma çalışması yapabilmek için iş güvenliği önlemi alarak karanlıkla mücadele ediyor.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen ve kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, meydan, kavşak, köprülü kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarının bakım ve onarımı için SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri alarm halinde çalışıyorlar. Kar ve kış koşullarıyla mücadeleyi geride bırakan ve gece vardiyalarında görev yapan SEDAŞ ekipleri, havaların iyileşmesi ile birlikte aydınlatma tesislerindeki bakım ve onarım çalışmalarına daha da çok hız verdi. SEDAŞ görev bölgesinde şebeke operasyon ekipleri, toplam 20 Bin kilometrekarelik alanda 4 il 45 ilçe 1441 köyde, toplam 400 Bin civarındaki armatürün geceleri aydınlatma hizmeti vermesi için Alo 186 hattından SEDAŞ çağrı Merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek, direklerdeki armatürlerin yanması ve devrede olması için gece gündüz çalışıyor.