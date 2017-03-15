SEDAŞ Muhtararı Geziyor!

SEDAŞ Yöneticileri Gebzeli muhtarları ofislerinde ziyaret ederek karşılıklı iletişim kuruyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten SEDAŞ, paydaşlarıyla iş birliği içerisinde sürdürdüğü ziyaretlerine Gebze İlçesi muhtarlarıyla devam etti.

İşletme Bakım Grup Müdürlüğüne bağlı Gebze şebeke operasyon yöneticileri tarafından yerinde ziyaret edilen Gebzeli muhtarların talep ve önerileri dinlenerek elektrik dağıtım şebekesindeki yatırım faaliyetleri hakkında muhtarlara çeşitli bilgiler anlatıldı.















SEDAŞ’IN İLGİSİNE TEŞEKKÜR

SEDAŞ Gebze şebeke operasyon bölge sorumlusu Volkan Özgülen, şebeke operasyon bölge sorumlusu Engin Yılmaz, vardiya sorumluları Duran Baran ve Ümit Öz tarafından Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Necati Özyurt,Mudarlı muhtarı Rıfkı Cemil Kara , Ovacık muhtarı Enver Koçar, Balçık Muhtarı Ayhan Gülşen, Ahatlı muhtarı Tezcan Gürlek, Duraklı muhtarı Mehmet Yavaş, Kargalı muhtarı Yaşar Kandırıcı, Yağcılar muhtarı Recep Mermi, Hatipler muhtarı Halil Gük, Çerkeşli muhtarı Aytaç Erdem, Demirciler muhtarı Şahin Kot ve Köseler muhtarı Selami Toklar’a makamında ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirildi. Muhtarların SEDAŞ ile ilgili talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı ziyarette, Gebzeli muhtarlar SEDAŞ yöneticilerine geçtiğimiz aylarda yaşanan hava muhalefetinde yoğun çaba ve özveri göstermeleri nedeniyle teşekkür ettiler.