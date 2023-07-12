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Sedaş Sel Felaketi Neticesinde Oluşan Hasarları Gideriyor

SEDAŞ, sağanak sebebiyle elektrik kesintilerinin yaşandığı illerde çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmaları neticesinde tüm kesintilere müdahale edildi.

Sedaş Sel Felaketi Neticesinde Oluşan Hasarları Gideriyor

12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:03

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ); Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya il ve ilçelerinde 08.07.2023 tarihinde başlayan ve 09.07.2023 gece yarısına kadar devam eden aşırı yağmurun sebep olduğu hasarlarla mücadele etti. AFAD ve valiliklerle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar neticesinde bölgede meydana gelen tüm arızalara hızlıca müdahale edildi.

Aşırı yağmur neticesinde dere taşkınları, heyelanlar yaşandı ve birçok ağaç devrildi. Elektrik direkleri ve bağlantılarını da etkileyen doğa felaketi neticesinde Düzce bölgesinde 145 köy enerjisiz kaldı. İlk anda 39 köye, akabinde de tamamına enerji verildi ve enerjisiz köy kalmamış oldu. Bu sahada SEDAŞ ekipleri 537 arızaya müdahale etti ve 569 kalem malzeme kullanıldı. 2 gün boyunca gece gündüz demeden kesintisiz sürdürülen müdahalelerde, 38 personel 27 yüksek donanıma sahip araç ile yer aldı.

Bolu bölgesinde ise sel sahasında kalan ve yolları kapalı bulunan 10 köy hariç tüm kesintilere hızla müdahale edildi. Direk ve izolatör değişimleri ve kopan bağlantıların yenilenmesi sonucu köyler enerjilendirildi. Kalan 10 köy için suların hala yüksek olması ve saha şartlarının olumsuzluğuna rağmen gece boyunca devam eden çalışmalar neticesinde bu köylere de enerji verildi.



İHA
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