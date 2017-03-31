SEDAŞ YAŞAM ELEKTRİĞİ VERDİ

SEDAŞ’TAN HASTA MÜŞTERİYE İNSAN VE ÇÖZÜM ODAKLI VIP UYGULAMA İLE YAŞAM ENERJİSİ SAĞLANIYOR. PLANLI KESİNTİLER FATMA AÇIKGÖZ’ÜN TELEFONUNA BİLGİ OLARAK GELECEK, ARIZA İLE OLUŞAN KESİNTİLERDE İSE ÖNCE O SOKAĞA ELEKTRİK SAĞLAMAK İÇİN EKİPLER ALARMA GEÇECEK, BORÇTAN ELEKTRİĞİ KESİLMEYECEK.

Bolu Kızılağıl Köyünde yaşayan ve elektrikli solunum cihazı ile hayatını sürdüren Fatma Açıkgöz için açıklama yapan SEDAŞ yöneticileri, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi yaşam ünitesine bağlı hastalar için yaptıkları önce insan ve çözüm odaklı uygulamalar hakkında kamuoyunda müşterilerin daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak istediklerini belirttiler. Bu anlamda Bolu Kızılağıl Köyünde yaşayan ve elektrikli solunum cihazı ile hayatını sürdüren Fatma Açıkgöz’e şebeke operasyon ekibi yöneticileriyle ziyarete giden SEDAŞ yöneticileri, Fatma Açıkgöz için yapacakları uygulamaları bizzat kendilerine ifade ederek kendisini bilgilendirdiler.

SEDAŞ’A İLGİSİ VE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Fatma Açıkgöz ve oğlu Tevfik Açıkgöz SEDAŞ’ın bizzat kendileri ile ilgilenmesi ve borçtan dolayı elektriklerinin kesilmeyeceği konusunda SEDAŞ’ın uygulaması hakkında bilgilendirilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler ve SEDAŞ’a hassasiyeti nedeniyle teşekkür ettiler. SEDAŞ ailenin telefonunu Alo 186 Çağrı Merkezi hattına tanımlayarak, Fatma Açıkgöz’ün VIP hattan telefonla her zaman en seri şekilde SEDAŞ’a ulaşabilmesi ayrıcalığını kendisine sağlarken, yaşam ünitesine bağlı raporu bulunan hastalar için geçerli olan borç nedeniyle elektriğinin kesilmemesi garantisini veren prosedürünü de kendisi için işleteceğini bildirdi.

BU HASTA İÇİN GEREKTİĞİNDE SEDAŞ ALARMA GEÇECEK

SEDAŞ yöneticileri yaptıkları açıklamada, “Fatma Açıkgöz’ün aboneliğinde elektriğin kesilmemesi için SEDAŞ tarafından alınan önlem gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin solunum cihazına bağlı hasta olması nedeniyle oğlu Tevfik Açıkgöz’ün telefon iletişim bilgisi alınmış ve bu telefon numarası Çağrı Merkezimizde elektrik kesildiğinde acil hasta kodu ile VİP hattı telefon numarası olarak tanımlanmış, herkesten önce çağrı merkezimize ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Bu numaradan Çağrı merkezimize yapılan aramalarda Çağrı Merkezimiz sahadaki şebeke operasyon ekiplerimizi öncelikle bu adrese enerji verilmesi konusunda uyaracak ve ekiplerimiz alarma geçecektir. Söz konusu aboneliğe ait Fatma Açıkgöz’den sağlık raporu alınmış ve ilgili abonelik kaydında bulunan tüm kesme iş emirlerinin sağlık raporu gereği iptal edilmesi, kesilemez kodunun sistemimize girilmesi ve kesme iş emrinin bundan sonraki süreçte oluşturulmaması sağlanmıştır. Fatma Açıkgöz’ün elektriğinin kesilmemesi için gerekli işlemler yapılmıştır.”

SEDAŞ’TAN İNSAN ODAKLI MÜCADELE

SEDAŞ, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriğinin kesilmemesi için hastaların raporlarındaki bilgiyi bilişim sisteminde kayıt altına alarak bu müşterilerin elektriğinin kesilmemesini sağlıyor. Enerji kesintilerinde öncelikli olarak aksiyon alınması gerekliliğine göre atanan VIP puanların dikkate alınmasını sağlayan SEDAŞ, insan ve çözüm odaklı yaklaşım ile yaklaşık iki yıldır uyguladığı prosedürü titizlikle hayata geçiriyor ve yaşam ünitesine bağlı yaşam süren hastaların elektriği kesilmesin diye mücadele ediyor.