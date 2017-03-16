SEDAŞ YENİLENİYOR..

SEDAŞ, tüketicilerine verdiği dağıtım hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için yatırımlarına devam ediyor. SEDAŞ kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini sağlamak için 120 adet yeni hizmet aracını filosuna dâhil etti.

SEDAŞ'ın sahada ve arıza bakım onarım hizmetlerinde görev yapan mobil ekiplerinin kullanacağı araçların anahtarları, SEDAŞ İdari İşler Müdürü Hakan Kuzgun, SEDAŞ Filo Yönetim Sorumlusu İsmail Uzun ve SEDAŞ Filo Yönetim Uzmanı Enis Hamdemir tarafından teslim alındı. Son model 73 adet hidrolik platformlu sepetli aracın, 46 adet 4×4 arazili pikabın ve 1 adet SCADA departmanı için panelvan aracın hizmete alınması ile birlikte SEDAŞ, araç filosunu güçlendirdi. SEDAŞ Araç Parkının 478 araçla çevik ve güçlü yapısı sürdürülmeye devam ediyor.



İş güvenliği donanımlarına sahip, son sistem teknolojiyi barındıran araçların mobil ekipleri tarafından kullanılmaya başlandığını belirten SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ olarak, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti için geliştirdiğimiz projeler arasında hizmet araçlarımızı yenilemek de yer alıyordu. Bu kapsamda dağıtım hizmetleri için 120 adet aracın yenilenmesi tamamlanmış ve ekiplerimizin kullanımına sunulmuştur.” dedi.

SEDAŞ’ın, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 4 il, 45 ilçe, 47 belediye, 1441 köyde, 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon tüketiciye hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Güven, SEDAŞ ekiplerinin kullanımına sunulan ve iş güvenliğini destekleyen donanıma sahip bu araçlarla kaliteli ve daha süratli bir hizmet anlayışının da sürdürülmeye devam ettiğini açıkladı.