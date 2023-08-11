Sedaş’tan Kocaeli’nde 365 Milyon TL Yatırım Çalışması

SEDAŞ, Kocaeli’nin 106 farklı lokasyonunda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 365 milyon TL kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların artarak süreceği mesajını verdi.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli’ndeki yatırım çalışmalarını hızla tamamlamaya devam ediyor. Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürdürülen yatırımın değeri ise 365 milyon TL oldu.

Kent genelindeki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, titizlikle yürütülen katma değerli projelerle SEDAŞ’ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerjiye odaklandığını açıkladı. Odyakmaz; “Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli’nin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan tüm ilçelerimizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini günden güne artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

SEDAŞ ekipleri, Kocaeli genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 582 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 7 bin 300 adet direk montajını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kırsal kesimler de dahil olmak üzere ilave 53 adet beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 143 adet direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak. Günün her saati görev başında olan ekipler, kentin tümünde şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalara devam ediyor.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların, enerjili hat üzerinde yapılması mümkün olmadığı için planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.