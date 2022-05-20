Şeffaf Plak Tedavisi (Invisalign) Hakkında Merak Edilenler

Son zamanlarda oldukça sık araştırılan invisalign tedavisindeki amaç, tel kullanılmasına gerek kalmadan diş düzeltme tedavisidir. Dişlerde bulunan çapraşıklık gibi sorunları çözmeye yönelik üretilen aparatlardır. Tedavide tel yerine şeffaf, hafif bir plak kullanılmaktadır.

Plak, çok fazla kolaylık sağlamasından dolayı normalden daha rahat tedavi süreci gerçekleşmektedir. Telden oldukça kısa sürede tamamlanan işlemde dişler istenilen güzelliğe oldukça kısa sürede ulaşmaktadır.

Invisalign Tedavisine Hangi Aşamalar ile Başlanmaktadır?

Tedavinin hastaya uygulanabilirliğine karar verilmesinin ardından röntgen çekimiyle ağız yapısı hakkında detaylı analiz yapılmaktadır. Bu aşamada 3D modelleme yapılmaktadır. Modelleme ile daha ayrıntılı olarak yapılacak işleme ve sürecine karar verilmektedir.

Karar verilen tedaviyle birlikte plaklar iki hafta aralıklarla takılarak denenmektedir. Hasta tedavi sürecinin başlamasıyla birlikte aparatı kolaylıkla takıp çıkarabilmektedir. Aparatların belirlenen süreler dışında çıkarımı da mümkün olmaktadır. Kolaylıkla temizlenip tekrar takılmaktadır.

Invisalign Tedavi Süreci Nasıl İşlemektedir?

Her hastanın diş yapısının farklı olmasından dolayı tedavi süreci de farklı işlemektedir. Hastanın plağa belirli bir süre alışma süreci gerekmektedir. Bu süreç bir hafta ile on gün arasında yayılım göstermektedir.

Hasta bu süreç esnasında konuşmada zorluk yaşayabilmektedir. Kısa süreli işlemlerde plak sayısının az kullanılmasından dolayı ücret tarifesi de farklı işlemektedir. Bu durum da herkesin aynı ücrete tabii tutulmayacağı anlamını taşımaktadır.

Invisalign Tedavi Ücretleri Ne Kadardır?

Invisalign tedavisi, her hastanın kendi ölçüleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Normal ortodonti fiyatlarına göre pahalılık göstermektedir. Bu durumun nedeni de her kişiye özel olarak tasarlanmasıdır.

Özel olarak alınan ölçülerle birlikte her ağız modeline uygun şekilde fiyatlandırma gerçekleşmektedir. Tasarlanan aparatlarda hastanın düzenli kullanımı oldukça önemlidir. Düzenli kullanım ile plak sayısının da az olmasıyla fiyatlarda azalma yaşanabilmektedir.

Invisalign Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Invisalign tedavisinde metal teller yerine şeffaf teller kullanılmaktadır. Şeffaf telin kullanılmasıyla hasta görüntüden rahatsız olmadan daha rahat bir tedavi süreci geçirebilmektedir. İstenildiği zaman kolaylıkla çıkarılabilmeleri mümkündür.

Düzenli olarak ağız bakımı yapmaları gerekmektedir. Ağız bakımı esnasında yumuşak bakım ürünleri kullanarak aparatın zarar görmesi önlenmektedir. Normal ortodonti sürecine göre daha rahat geçmektedir. Süreç esnasında sıklıkla doktor kontrolüne gerek kalmamaktadır.

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