Şehit ve Gazi ailelerinden Vali Aksoy'a ziyaret

Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Dernek Başkanı ve Yönetimi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti

Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Kocabay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Şehit ve Gazilerimizin aileleri devletimizin en değerli emanetleri olduğunu ve her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy Dilovası Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Kocabay ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve teşekkür etti.