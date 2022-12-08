Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde “Şiddetsiz Günler Dileriz” Projesi hazırlanarak Valiliğimiz koordinasyonunda uygulanmaya başlanmıştır.





Proje kapsamı ve Kadına El Kalkamaz mottosu çerçevesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; yılsonuna kadar (10.000) erkek vatandaşımıza farkındalık eğitimi verilmesi hedeflenmiştir.

Temmuz 2022 tarihinden bu yana yapılan farkındalık eğitimlerinde, Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 258 mahallede ikamet eden (11.713) erkek vatandaşa, jandarma sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren (11) fabrikada çalışan (3.971) erkek işçiye ve (4) kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (2.619) erkek personel olmak üzere toplam (18.303) erkek vatandaşımıza eğitim verilirken, (274) pankart asılmış, (13.039) adet broşür dağıtılmıştır.