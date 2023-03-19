SİYASİ HATIRALARIM

AK partinin kuruluş süreci Gebze Atabay otelde başlamış o yıllarda bu otelde birçok toplantı yapılmıştı. Konuyla ilgili daha önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum .

AK partinin kuruluş süreci Gebze Atabay otelde başlamış o yıllarda bu otelde birçok toplantı yapılmıştı. Konuyla ilgili daha önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum .

AK partinin kuruluş süreci Gebze Atabay otelde başlamış o yıllarda bu otelde birçok toplantı yapılmıştı. Konuyla ilgili daha önce yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum .

Gazeteci ve belgeselci olarak Ak Partinin kocaelinde nasıl kurulduğu İle ilgili kurucu ilçe il başkanı Nihat Ergün başta olmak üzere Eski bakanlar Vecdi Gönül ve Osman Pepe gibi önemli isimlerle belgesel söyleşiler yapmıştı Ak partinin Kocaeli Teşkilatı nasıl Kurulduğu ile ilgili siyasi hatıralarımı belgesel tadında

Gazeteci ve belgeselci olarak Ak Partinin kocaelinde nasıl kurulduğu İle ilgili kurucu ilçe il başkanı Nihat Ergün başta olmak üzere Eski bakanlar Vecdi Gönül ve Osman Pepe gibi önemli isimlerle belgesel söyleşiler yapmıştı Ak partinin Kocaeli Teşkilatı nasıl Kurulduğu ile ilgili siyasi hatıralarımı belgesel tadında

Bugüne kadar AK Parti’nin kuruluşu ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. O yazıdan özet bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazının tamamını

(30 Mart 2015 – Gebze Gazetesi ) Zaman nasıl da su gibi geçiyor. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Bundan tam 13 yıl önceydi, Ak Parti Kocaeli teşkilatını kuruluş çalışmaları devam ediyordu. Dönemin önemli isimlerinden eski Orman bakanı Osman Pepe bizimde Gebze’den AK Parti’den Kocaeli kurucular kurulu üyesi olmamızı istemişti. Eski Milletvekili Eyüp Ayar ve Eski Dilovası Belediye Başkanı Halit Yaşar ile Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’yı temsilen AK Parti Kocaeli kurucular kurulu üyelerinin arasında yer almıştım. O dönem birçok ismi tanımış ondan sonra siyasetin cilvelerini ve ne kadar zor iş olduğunu öğrenmiştim. Siyasete hiç ısınamadım. Aktif gazeteciliği ve belgeselciliği tercih ederek mesleğimi yapmaya devam ettim.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurduktan sonraki ilk mitingi Gebze’de gerçekleşmişti. Gebze mitingine on binlerce kişi katılmıştı. Daha sonra birkaç kez Gebze bölgesine geldi. Son yıllarda Gebze’yi biraz ihmal etse de Sayın Erdoğan’ın siyasi hayatında Gebze’nin önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. AK Parti’nin de ilk kuruluş toplantıları Gebze’de yapılmıştı. Bu bakımdan AK Parti’nin tarihinde Gebze farklı.