KEFEK Başkanı Katırcıoğlu,

“Size sadece can değil vatan borcumuz var”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 15 Temmuz Gazisi kadınları ile şehitlerin yakınlarını ağırlayan AK Parti MKYK, Kocaeli Milletvekili ve KEFEK Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, “15 Temmuz Kahraman Kadınlar” konulu bir konuşmada gerçekleştirdi. Katırcıoğlu, “ Tankın, topun, uçağın, helikopterin, mermilerin karşısında, göğsünü siper ederek, sadece imanıyla, yüreğiyle dikilen, aziz milletimizin siz çok değerli misafirlerini, ağırlamaktan şeref duyuyoruz” dedi.

“MİLLİ İRADENİN SEMBOL OLAN MECLİSİMİZİ AÇIK TUTTUK”

15 Temmuz silahlı darbe ve işgal girişimini bozguna uğratan, aslan yürekli kardeşlerimizi ve asil aileleri, siz değerli gazilerimiz bu gün buraya, Gazi Meclise çok yakıştı diyen KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, “Meclis demek, bağımsızlığın kazanılması ve mukaddes vatanın kurtarılması için mücadele veren kahramanların güçlerini birleştirdikleri yer demektir. Meclis demek, milli iradenin kaynağıdır, özgürlüğün gür sesidir. İşte bu nedenle, 15 Temmuz gecesi de ne üzücüdür ki; hainlerin bombalarının hedefi olmuştur. O gece, bizler gazi meclisimizin onuruna yakışır bir duruşla, bombaların, mermilerin altında meclisimizi açtık ve sabaha kadar burayı terk etmedik. Kurtuluş savaşı yıllarında, fedakâr milletimiz, cephede, mermilerin bombaların; cephe gerisinde ise, imkânsızlıkların karşısında çarpışırken, ilk meclisimiz nasıl açık kaldıysa, darbe ve işgal girişimine karşı, sizler meydanlarda direnirken; bizler de milli iradenin ve bağımsızlığımızın sembolü olan meclisimizi açık tuttuk” dedi.

“BİR KEZ DAHA GAZİ MECLİS ÜNVANINA SAHİP OLDU”

O gece, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın meydanlara davet eden sesini duyar duymaz, evinden çıkan, meydanlara inen, ölümü korkutan, korkuyu öldüren, siz kahraman halkımız, siz cesur kadınlarımız, vatanına, ölümüne sahip çıkarken; bizler de sizlerin vekilleri olarak birlik ve beraberlik içinde dik durarak, meclisimizi terk etmedik vurgusu yapan Katırcıoğlu, “Topyekûn direndik, yine el ele verdik, yine mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek farklılıklarımızı bir kenara koyduk ve hainlere vatanımızı ve irademizi teslim etmedik. Ve meclisimiz ihanete uğradığımız o gece defalarca, bombalanarak , mermilerle taranarak bir kez daha Gazi Meclis ünvanına sahip oldu” diye konuştu.

“SİZLERE İSTİKLAL VE İSTİKBAL BORCUMUZ VAR”

15 Temmuz darbe ve işgal girişimini bozguna uğratan siz değerli kardeşlerim diyerek konuşmasına devam eden Katırcıoğlu, “Meydanları boş bırakmayarak, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan ve kararlı duruşundan taviz vermeyen, ama canını veren, kolunu veren, bacağını veren, gözünü veren; ama “bir bacak gitmiş ne çıkar vatan sağ olsun” diyen siz asil ruhlar; “Eve dönemem, bu gün ölmek için çok güzel bir gün anne” diyerek şehit olan, gencecik yavrularımızın şerefli aileleri; “Sakın şehit olmadan gelmeyin” diyerek, eşini ve oğullarını kapıdan uğurlayan koca yürekli analar. Sizin adınız Ayşe, Fatma, Hatice ama sizin soyunuz soyadınız Nene Hatundur. Sizin yeriniz bu meclisin de bu milletin de başının üzeridir. Sizin değeriniz kıymetiniz, bizlere şehitlerimizin gazilerimizin hediye ettiği vatan ve bayrak kadar istiklalimiz kadar kıymetlidir. Sizlere sadece can borcumuz yok, vatan borcumuz var, bayrak borcumuz var, istiklal ve istikbal borcumuz var. Sizlerden ve şehitlerimizden aldığımız emanetlere canımız pahasına sahip çıkacağımıza söz verdik” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM”

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, Siz kadınlar, vakur duruşunuzla ve yetiştirdiğiniz vatan evlatlarının, kahramanca mücadelesiyle, her türlü hizmeti hak ediyorsunuz diyerek konuşmasını şu şekilde devam etti: “Bununla birlikte bu toplantımızın vesilesi olan Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile altını çiziyor ve kadınlarımız için yapılacak her hizmetin, her yatırımın ne kadar büyük bir önceliği olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile üzerimize düşen her türlü vazifeyi ve sorumluluğu bu bilinçle yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Gazi meclisimizde destansı bir kahramanlık gösteren şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi, siz kıymetli hanımefendileri, gençleri tekrar saygıyla selamlıyorum.” Programa TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile bazı milletvekilleri de katıldı. Anma programına katılanlar daha sonra 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören yerlerini gezdi.