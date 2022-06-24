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Son Kiraz Bahçeleri ve Tarım Bakanına Dilovası Mektubu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Son Kiraz Bahçeleri ve Tarım Bakanına Dilovası Mektubu

24 Haziran 2022 Cuma 12:21

 Kiraz üzüm enginar zeytin  elma şeftali  ve meyve  çeşitleri ile ün yapmış Gebze ve Dilovası ilçesi köylerindeki son kiraz ağaçlarının belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.Tarım ziraat  ve hayvancılık yaparak çiftçilik hayatını  sürdüren köylülerin sorun istek ve şikayetleri  üzüm bahçelerinde araştırıp  belgeselleştiren gazetemiz www.gebzegazetesi.com ile devri alem belgesel tv  programı www.devrialem.tv olarak milletvekilleri vali ve Büyükşehir belediye başkanından kamuoyu adına ziraat ve çiftçilerin  sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm bulmasını istiyoruz.
Yıllar önce dönemin Orman bakanı Bekir Pakdemirli’ye  hitaben  Dilovası  bölgesi ile ilgili www.gebzegazetesi.com da yazdığımız açık mektubu bir kez de bugün görev yapan Prof Dr Vahit Kirişçi’nin dikkatlerine sunuyorum.
Sayın bakan tarım orman  su ve hayvancılık konularına tam destek verir günümüzde çok önemli olan Tarım ve Ormancılık korunur gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ülke bırakırız.

Dönemin Orman bakanı Bekir Pakdemirli’ye  hitaben yıllar  önce kaleme aldığım yazı birlikte okuyalım.

Orman Bakanı Pakdemirli’ye Dilovası Mektubu

Sel Felaketine Karşı Dilovası’nda önlem alınmalı

Son sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi. Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.
Gebze gazetesinde yer alan makalem
http://www.gebzegazetesi.com/.../ismail-kahraman-yazdi...
Gazete Gebzede yer alan makalem
https://www.gazetegebze.com.tr/orman-bakani-pakdemirliye...
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolundaki sel felaketi nedeniyle karayolu yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. İki gün arayla iki su baskınının yaşanması beni tarihi geçmişe götürdü. Geçmişte Dilovası’nda birçok sel felaketi yaşanmış, insanlar ölmüş, çevre ve doğaya büyük zarar verilmişti.

Sel felaketi ile ilgili tarihinden ders ve ibret alınmalı. Dilovası deresi ile ilgili eski bakan Veysel Eroğlu’nu bile isyan etmişti. Bakan Eroğlu’nu bile isyan ettiren dil deresi yatağındaki işgallerle ilgili araştırma yapılıp, işgaller önlenmeli.
Dilovası’nda önceki gece yaşanan sel felaketi ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan haber ve daha önce çektiğimiz belgesel görüntüleri Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pekdemirli ve Kocaeli milletvekillerimizin bilgilerine sunuyorum.
Dilovası başta olmak üzere Çayırova bölgesinde sel ve taşkın felaketi yaşanmadan inceleme ve araştırma yapılmalı önlemler alınmalı

Gebze gazetesinde yer alan haber

Dilovası batı kavşağın da sel baskını
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D 100 kara Yolu üzeri İstanbul yönün de sağanak yağmur yüzünden sel baskını yaşandı. Kavşak altındaki menfezlerin sağanak yağmur yüzünden tıkanması ile kara yolunda trafik aksadı. Sel baskınına itfaiye müdahale edip açmaya çalışırken trafik tek şerit halinde  İstanbul yönüne ulaşıma açıldı. Gazetemiz olay yerinden canlı yayın yaptı.www.gebzegazetesi.nin yaptığı canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/294623655054000?vh=e&d=n&sfns=mo

Dilovası deresi taşkın tarihi

Yaptığım araştırmaya göre Dilovası deresinde zaman zaman sel felaketleri yaşanmakta. 1980’li yıllarda yaşanan sel felaketi bölgeyi etkilemiş, bazı kimyasal atıklar denize gitmiş, bunun üzerine önlemler alınmıştı. 1940’lı yıllarda sel felaketi sonucu Dilovası tamamen sular altında kaldığını söyleyen yaşlılar, bu sel felaketinde birçok insanın öldüğünü söylemekte. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dil deresi ıslah edilmişti.
Eski Bakan Eroğlu’nun Dilderesi isyanı
Son yıllarda devlet Dil Deresi’nin ıslah edilip, dere yatağındaki fabrika işgallerinin kaldırılması ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Bakanlığın çalışmalarına rağmen halen Dil Deresi yatağında işgaller bulunuyor. Bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu,  Kocaeli Valiliği’nde  Dil Deresi’ndeki işgallerle ilgili çok önemli açıklama yapmıştı ve dere yatağındaki işgallerin kaldırılması talimatı vermişti.

Veysel Eroğlunun yaptığı açıklamanın belgesel videosu

https://m.youtube.com/watch?v=j4QJVNzUTEE
Dilovası ile ilgili Gebze Gazetesi’nde belgeselcinin not defteri köşesin de yıllar önce yazdığım makale;
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1954&t=makale
Devri Alem Belgesel TV programı olarak 12 yıl önce Dilovası ile ilgili hazırladığımız belgeselimiz;
https://www.youtube.com/watch?v=2321hC6KxcQ


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