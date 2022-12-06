Spor Kenti Kocaeli’de bu kez karate rüzgârı esti





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağına 20 ilden 82 kulüp 544 kadın ile 538 erkek olmak üzere 1082 sporcu katıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatemide yapılan müsabakalarda karateciler madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 94 hakem görev aldı. Sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalındaki 59 kategoride dereceye girebilmek için rakipleriyle rekabet etti.





2022 YILI FAALİYET PROGRAMINDA

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022 yılı faaliyet programında yer alan İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, kulüp başkanları ve sporcu yakınları müsabakaları izledi.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, sahip olduğu potansiyel ve spor tesisleriyle önemli bir spor kenti olan Kocaeli’nde düzenlenen sportif faaliyetlerin kente büyük bir değer kattığını belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası organizasyonlara desteğini sürdürmüştür. Organizasyona katılan tüm misafirlerimize ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapıyoruz” dedi.





“SPOR DOSTU BİR ŞEHİRİZ”

Kocaeli’nin spor dostu bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Vekili Çakmak, “Kocaeli spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlimizde ulusal ve uluslararası müsabaka yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu turnuvada da bunu göstermiş olduk. Tüm sporcuların Kocaeli’nden güzel anılarla ayrılacağına inanıyorum. Her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Müsabakalarda centilmence mücadele ederek, başarıyla ayrılmanızı temenni ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“SPOR ALTYAPIMIZ ÇOK İYİ”

Daire başkanı Yıldırım ise binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Kocaeli’ne yakışır bir şekilde minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler karate şampiyonasını ilimizde gerçekleştirmiş olduk. Biz gençlerimizi sporla buluşturmak adına büyük gayret gösteriyoruz. Fiziki altyapılarımız mükemmel bir noktada. Şehrimiz spor altyapısında iyi bir noktaya geldi. Böyle güzel organizasyonlar yaparak şehrimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Başkanımız Büyükakın’ın talimatlarıyla birçok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şampiyonada dereceye giren sporcuları kutluyorum” ifadesini kullandı.





SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı. 3 ayak üzerinden gerçekleşecek İller Arası Karate Ligi, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Kocaeli’deki ikinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcuların kulüpleri ve isimleri ekteki PDF listesinde bulunuyor.





