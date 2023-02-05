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Şüpheli şekilde ölmüştü, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi

Kocaeli'de plastik hammadde yüklü kamyonun kasasında hareketsiz bulunan ve hastanede hayatını kaybeden sürü Sami Kara'nın otopsi işlemleri devam ediyor. Ölen sürücünün komşusu, Kara'nın kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Şüpheli şekilde ölmüştü, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi

05 Şubat 2023 Pazar 11:59

  Edinilen bilgiye göre, Sami Kara (59), dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 57 ABJ 676 plakalı Ford marka kamyonuyla lojistik firmasından plastik hammadde yükü aldı. Tesisin karşısındaki boş arazide aracın brandasını çekmek için kamyonun kasasına çıkan Sami Kara, bir daha aşağıya inmedi. Bir süre sonra Sami Kara'nın yükün üzerinde hareketsizce yattığını gören çevredeki kamyon sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kara'yı hastaneye götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen Kara kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
  "Kalp rahatsızlığı vardı" 
  Konuya ilişkin konuşan Sami Kara'nın komşusu Kasım Tataroğlu, “Sami şehirlerarası nakliyecilik yapıyordu. Dün bir fabrikada yük aldıktan sonra brandasını çekerken ani kalp rahatsızlığı sonucu vefat ediyor. Cenazesi buradan alınıp İstanbul'a gidecek. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Sinop'ta defnedilecek. Daha önce de kalp rahatsızlığı vardı, stent takılmıştı" dedi. 


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