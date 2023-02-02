Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Arapçeşme Mahallesi 1016 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 T 3108 plakalı ticari taksi ile Taner Ö. yönetimindeki 34 GV 8010 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA