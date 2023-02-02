GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Gebze ilçesinde taksiyle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

02 Şubat 2023 Perşembe 14:32

  Kaza, Arapçeşme Mahallesi 1016 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 T 3108 plakalı ticari taksi ile Taner Ö. yönetimindeki 34 GV 8010 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeliİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ 63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ
Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İnternet haber siteleri için 1 Nisan’da yeni bir dönem başlıyor İnternet haber siteleri için 1 Nisan’da yeni bir...
Kalitesinden Ödün Vermeyen Versace Saat Çeşitleri Kalitesinden Ödün Vermeyen Versace Saat Çeşitleri
Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı Fransa, İstanbul'daki Konsolosluğunu Kapattı
Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi Kar yağışı ekipleri harekete geçirdi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını...

Haberi Oku