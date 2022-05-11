“Talas Savaşı ve Tarihi Önemi"

"Kırgızistan ve bütün Orta Asya tarihindeki en önemli olaylardan biri, 751 yılının Temmuz ayında Talas Nehri üzerindeki Atlah kasabası yakınlarında gerçekleşen büyük savaştı. Orta Çağ döneminde Büyük İpek Yolu güzergahındaki en büyük şehirlerinden biri olan Atlah, şimdi Kırgızistan’ın Talas ili, Manas ilçesine bağlı Сoon-Töbö’de bulunmaktadır. Elbette bu tarihi olay sadece Kırgızistan için değil, Orta Asya, İç Asya, Sibirya ve Altay için de derin bir iz bırakmıştır. Bu tarihi savaş sadece Doğu’nun iki farklı ucu; batıda Arap Halifeliği ve doğuda Tang Hanedanlığı arasında gerilimden değil, aynı zamanda yerel Türk ve diğer halkların kendi arasındaki taraf seçme çatışmasıydı. Bu savaş aynın zamanda kültürel ve teknolojik olarak Doğu ve Batı Asya’yı kaynaştıran bir olaydır."