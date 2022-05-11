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“Talas Savaşı ve Tarihi Önemi"

Talas Savaşının tarihi önemini anlatan kitabı sizlere sunuyoruz.

'Talas Savaşı ve Tarihi Önemi

11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:20

 Türkçe ve Kırgızca'da alanında ilk müstakil çalışma olan Kitapta Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 40’ı aşkın makale bulunuyor.(Kaynak. Türk Dünyası belediyeler birliği genel sekreteri Fahri Solak)

"Kırgızistan ve bütün Orta Asya tarihindeki en önemli olaylardan biri, 751 yılının Temmuz ayında Talas Nehri üzerindeki Atlah kasabası yakınlarında gerçekleşen büyük savaştı. Orta Çağ döneminde Büyük İpek Yolu güzergahındaki en büyük şehirlerinden biri olan Atlah, şimdi Kırgızistan’ın Talas ili, Manas ilçesine bağlı Сoon-Töbö’de bulunmaktadır. Elbette bu tarihi olay sadece Kırgızistan için değil, Orta Asya, İç Asya, Sibirya ve Altay için de derin bir iz bırakmıştır. Bu tarihi savaş sadece Doğu’nun iki farklı ucu; batıda Arap Halifeliği ve doğuda Tang Hanedanlığı arasında gerilimden değil, aynı zamanda yerel Türk ve diğer halkların kendi arasındaki taraf seçme çatışmasıydı. Bu savaş aynın zamanda kültürel ve teknolojik olarak Doğu ve Batı Asya’yı kaynaştıran bir olaydır."
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Kitabın Tam Metin PDF'si için Bkz:
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