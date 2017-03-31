Tarihi filmlerin gözdesi

KOCAELİ (AA)

- Avrupa’nın ve Türkiye’nin birinci, dünyanın ise Hollywood’dan sonra en büyük ikinci film platosu olma özelliğini taşıyan İzmit Seka Film Platosu, Osmanlı'nın son dönemlerini anlatan tarihi film ve dizi çekimlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra yerli ve yabancı film yapımcılarından ilgi görüyor

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesince eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu 178 bin metrekare açık, 75 bin metrekare kapalı alanda yapılan platoda, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çeşitli dizi, sinema ve belgeselin çekilebileceği 5 bin civarında kostüm, 10 bin parça aksesuar ve tarihi mekan bulunuyor

- Seka Film Platosu Müdürü Çetintaş:

- "Yeni başlayan 'Payitaht Abdülhamid' dizisi için o döneme ait platoda 60-70 yeni mekan yaptık. Yıldız Sarayı, Küçük ve Büyük Mabeyn köşkleri, merdiven sahanlığı, Sultan Abdülhamid'in marangozhanesi, harem bahçesi, harem göbeği ve odaları yaptık. Bunların hepsi yeniden, aslına sadık kalınarak aksesuarına, halısına kadar bire bir yapıldı"

Avrupa’nın ve Türkiye’nin birinci, dünyanın ise Hollywood’dan sonra en büyük ikinci film platosu olma özelliğini taşıyan İzmit Seka Film Platosu, tarihi film ve dizi çekimlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra yerli ve yabancı film yapımcılarının da ilgisini çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Maya Film Platoları'na kiralanan Seka Film Platosu Müdürü Alper Çetintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film platosunda çok sayıda dönem dizisi ve filminin çekildiğini belirtti.





- "Yurt dışından platoya ilgi var"

Platoda, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çeşitli dizi, sinema, belgesel çekilebilecek dekor ve aksesuarların bulunduğunu anlatan Çetintaş, "Yaklaşık 5 bin civarında kostümümüz, 10 bin parça aksesuarımız var. Günümüzde dönemle ilgili çok sayıda iş yapılmasa da dönem dizileri ve filmleri yapmak isteyenler illa bu platoya uğramak zorunda kalıyor. Çünkü hem bu içinde bulunduğumuz İstiklal Caddesi 1850'ler hem 1700'ler Osmanlı sokakları, Galata Kulesi ve ara sokakları, ahşap ev ve yapılar herkesin dikkatini çekiyor. Binalar aslına uygun olarak bire bir yapıldı." diye konuştu.

Dönem filmi çeken yapımcıların ve yabancı ülkelerin platoya ilgisinin yoğun olduğunu belirten Çetintaş, şunları söyledi:

"En son 'Ayla' adında Türk-Kore ortak yapımı bir film geldi. Liman sahnesi setimiz var, orada çalıştılar, çekim yaptılar. Türk-Japon ortaklığında başka bir proje daha var. Onlar da çekim yapacaklar. Yurt dışından dizi, film, belgesel ve reklam filmi için talepler oluyor. Biz de elimizden geldiğince hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yurt dışından gelen taleplere açığız. Kostümünden marangozhane, prop atölyesi, boyahane.. Tam bir fabrika olarak çalışıyoruz. Her türlü hizmeti verebiliyoruz. Konaklama ve yeme içme her şeyi karşılayabiliyoruz."





Çetintaş, yabancı ülkelerden platoyu görmek ve çekim yapmak için talepte bulunan yapımcılarla görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Seka Film Platosu'nda ilk olarak 6 sene önce "Osmanlı Kıyam", sonrasında "Osmanlı Derin Devlet", Osmanlı Tokadı", "Filinta" ve şimdi de büyük ilgi gören "Payitaht Abdülhamid" dizilerinin çekildiğini anlatan Çetintaş, şöyle devam etti:

"Yeni başlayan 'Payitaht Abdülhamid' dizisi için o döneme ait platoda 60-70 yeni mekan yaptık. Yıldız Sarayı, Küçük ve Büyük Mabeyn köşkleri, merdiven sahanlığı, Sultan Abdülhamid'in marangozhanesi, harem bahçesi, harem göbeği ve odaları yaptık. Bunların hepsi yeniden, aslına sadık kalınarak aksesuarına, halısına kadar bire bir yapıldı."

- "Platoya 60 milyon lira harcadık"

Platoya 6 yıldır 60 milyon lira yatırım yapıldığına, her sene bunun arttığına ve ciddi miktarların harcandığına işaret eden Çetintaş, platoda yapılan binaların çoğunun iç mekanlarını da kullanabildiklerini, senaryo gereği iç mekan ihtiyacı olduğunda sanat grubu ekibinin bunu istenilen şekilde yaptığını belirtti.

Dizide rol alacak olan figüranların büyük bölümünü, Kocaeli'deki vatandaşlardan seçtiklerini aktaran Çetintaş, "Çok yoğun çalışıyoruz, sesli çalışıyoruz. Setlerde günde ortalama figürasyonlarla birlikte 300 kişi oluyor. Ekip çok kalabalık. Elimizden geldiği kadar platoyu gezmeye gelen ziyaretçilere yardımcı oluyoruz. Ancak işimizi aksatmasından dolayı çok fazla izin veremiyoruz." diye konuştu.