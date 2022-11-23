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TEM’in Gebze güzergâhı yeşile bürünüyor

Çevre konusunda duyarlı çalışmalara imza atan Büyükşehir, TEM Otoyolu Gebze güzergâhında kenar kısımları ağaçlandırıyor

TEM'in Gebze güzergâhı yeşile bürünüyor

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:50


Bir süre önce hizmete sunduğu ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ ile Gebze trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de TEM Otoyolu Gebze güzergâhını ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Büyükşehir’in daha yeşil bir Kocaeli adına başlattığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Gebze TEM Otoyolu yan yollar ile bağlantı yollarının kenarları yeşile bürünecek.


72 BİN METREKARE ALANDA YAPILIYOR 

Çevre konusunda duyarlı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu kenarlarını ağaçlandırma projesini sürdürüyor. Bu bağlamda yürütülen ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları Büyükşehir’in bir süre önce yapımını tamamlayıp hizmete sunduğu Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları güzergâhında başladı. Buna göre ekipler, 72 bin metrekare ve 5 etaptan oluşan ağaçlandırma seferberliğinde 150 kamyon toprak seriminin yapıldığı 1. ve 2. etapta yaklaşık 23 bin metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. 


BİN 49 AĞAÇ DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda TEM Otoyolu Gebze güzergâhı kenarlarına 835 adet Toros Sediri, 37 adet Dişbudak, 67 adet Süs Elması ve 110 adet Şeker Akçaağaç olmak üzere toplam bin 49 adet ağaç dikilerek, otoyolun çevresi yeşile büründürüldü.

 

ÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

TEM Otoyolu’nun Gebze geçişi ağaçlandırma çalışmaları ile yeşil bir kuşağa dönüşecek. Büyükşehir, dikilen ağaçların yaz sezonunda kurumaması için sulama hattı döşemesi yaptı. Bu kapsamda TEM Otoyolu Gebze güzergâhı kenarına 5 bin metre sulama hattı döşeyen Büyükşehir ekipleri yakın bir zamanda bölgede çimlendirme çalışmalarına başlayacak.

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