TEM’in Gebze güzergâhında yeşil seferberlik





‘Daha yeşil bir Kocaeli’ adına hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla kent genelinde yaşayan vatandaşlara yeni yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşilin her tonunun artması için mücadele eden Büyükşehir ekipleri, Gebze bölgesinde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Gebze TEM Otoyolu yan yollar ile bağlantı yollarının kenarlarında yüzlerce ağacı toprak ile buluşturan Büyükşehir, hem doğanın korunmasına katkı sunuyor, hem de bölgeye görsel zenginlik katıyor.





OTOYOLUN ÇEVRESİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

72 bin metrekare ve 5 etaptan oluşan ağaçlandırma seferberliğinde daha önce 1. ve 2. etapta yaklaşık 23 bin metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş ve farklı türlerden bin 49 adet ağaç dikimi yapılmıştı. Diğer etaplarda devam eden çalışmalarda ise bin 500 adet Toros Sediri, 64 adet Dişbudak, 67 adet Süs Elması, 306 adet Şeker Akçaağaç, 25 adet Tijli kartopu olmak üzere toplam bin 962 adet ağaç ve bin 540 adet çalı dikilerek, otoyolun çevresi yeşil bir kuşağa dönüştürüldü.





DİK ŞEVLERE HYDROSEEDİNG SİSTEMİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, peyzaj ve çevre düzenleme işlemi kapsamında yürütülen çalışmalarda son teknolojiyi kullanıyor. Buna göre ekipler, çim ekme sistemlerinden “Hydroseeding” ile çim tohumlarını su ile karıştırarak dik şevlerin bir kısmına püskürtme şeklinde uyguladı. Böylece Hydroseeding sistemi ile 4 bin metrekare de çim ekimi yapılmış oldu. Dikilen ağaçların yaz sezonunda kurumaması için alana sulama hattı döşeyen ekipler, düz alanlara da çim serimi yaparak çalışmalarını sürdürüyor.





Bülten No: 2253



