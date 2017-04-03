Tır Dolusu Para Gebze'den Yollanmış





FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 59 sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgüt elebaşının Bank Asya'ya destek çağrısı yaptığı döneme ilişkin detaylara yer verildi.





- Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 59 sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgüt elebaşının Bank Asya'ya destek çağrısı yaptığı dönemde bankanın Bursa şubelerine, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden tırla para gönderildiğine yer verildi.





Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 34'ü tutuklu, 13'ü tutuksuz, 12'si firari 59 sanık hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün Bank Asya'ya destek çağrısından sonra atılan adımlarla ilgili detaylar dikkati çekti.





"Ceketimizi satıp parasını bankaya yatıracağız"

Bank Asya'ya destek çağrısından sonra banka çalışanlarına talimatlar verildiği, toplantılarla destek istendiği belirtilen iddianamede, "Orhan" isimli gizli tanığın şu ifadeleri yer aldı:





"Toplantılarda Bank Asya çalışanlarına 'Dik duracağız, eğilmeyeceğiz, bizim kaçak göçek işimiz yok, bankamıza sahip çıkacağız, gerekirse evimizi, arabamızı, her şeyimizi satacağız hatta ceketimizi satıp parasını bankaya yatıracağız.' şeklinde sözler sarf ettiler. Öğretmenlerle, kamu çalışanlarıyla bölge bölge toplantılar yaptılar. 'Başka bankalardan kredi çekip Bank Asya şubesine yatıracaksınız. Diğer bankalardan Bank Asya şubelerine virman yapacaksınız.' şeklinde talimatlar verildi."





"2 konteyner dolusu para"

Şubelerin özellikle mevduatta alt limitin altına düşmemeleri için örgüte bağlı iş idamlarının destek verdiğine işaret edilen iddianamede, "Orhan" adlı gizli tanık, örgüt elebaşının Bank Asya'ya yönelik çağrısından sonra Yıldırım şubesine bir akaryakıt istasyonu sahibinin ciddi destek sağladığını anlattı.





Gizli tanık, şu bilgileri paylaştı:





"Örgüt üyesi iş adamının akaryakıt istasyonu ile tekstil firmaları, kağıt üzerinde bir yakınına satılmış gibi gösterildi. Buradan elde edilen gelir gibi gösterilen 20 milyon lira, bankanın Yıldırım şubesine yatırıldı. Aynı kişi, başka bir iş yerini satmış gibi işlem yaparak, 9 milyon lirayı da şubeye getirdi. Aynı gün iki iş adamından daha 11 ve 9 milyon lira para getirildi. Böylece bir günde banka şubesine 49 milyon lira para girişi oldu. Ardından iki gün içinde banka şubesinin hacmi 127 milyon liraya çıkarıldı."





Gebze'den gelen para bazı kişilerce banka şubelerine yatırıldı

Özellikle Bank Asya şubelerine il dışından para getirildiğine yönelik bilgi veren gizli tanık, şunları kaydetti:





"Kocaeli'nin Gebze ilçesinden isimlerini bilmediğim, örgüte yakın iki polis memuru tarafından Bursa'ya 2 konteyner hacminde, tırla para getirildi. O günün gecesinde iki konteyner dolusu para, il imamının denetiminde yerini bilemediğim bir depoda il mütevelli heyet üyelerine, ilçe abilerine, örgütün Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Osmangazi para kasalarına ve bunları yöneten ekibe pay edilerek teslim edildi. Bu kişiler de kayıt dışı cemaat tarafından kendilerine teslim edilen paraları çeşitli hile ve usulsüzlüklerle banka şubelerini aracı kullanarak yasal hale getirdiler.





Bu paradan sadece Bank Asya Yıldırım şubesi payına isabet eden para miktarı 80 milyon, Kestel şubesine giden para da 60 milyon liradır."





İsimlerini verdiği kişilerin banka hesapları ve tapu kayıtları gibi konusu para olan işlemleri ayrıntılı incelendiğinde kara para akladıklarının ortaya çıkacağına dikkati çeken gizli tanık, "Siz de takdir edersiniz ki Yıldırım şubesine 80 milyon, Kestel şubesine 60 milyon lira, Bursa şubesine de 120 milyon lira olmak üzere toplam 260 milyon lira para, iki gün içinde hemen toplanabilecek bir para değildir." ifadelerini kullandı.





Hesaplar incelendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 şüpheli hakkında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen diğer iddianamede de gizli tanığın ifadesinde belirttiği bazı şüphelilerin hesap incelemelerine yer verildi.





Örgütün Şubat 2014'te Bank Asya'ya destek çağrısı yaptığı döneme ilişkin bazı şüphelilerin hesap hareketleriyle ilgili olarak iddianamede şu tespitlere yer verildi:





"Şüpheli F.Ö'nün Bank Asya'daki hesabında, 2013 Aralık ayında 9 bin 100 lira, 2014'ün Ocak ayında 6 bin 300 lira varken, Şubat ayında 16 bin 200 lira, Nisan'da 95 bin 400 lira, Mayıs ve Haziran'da 86 bin 400 lira, Temmuz'da 78 bin 100 lira, Ağustos'ta 121 bin lira olduğu anlaşılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişki içerisinde olduğu değerlendirilen şüpheli şahısların Bank Asya ile ilişki içinde bulunup bulunmadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla TMSF'ye yazılan yazıya istinaden gelen açıklamada, şüpheli H.U'nun 2003'te söz konusu bankada hesap açtırdığı, bu hesabında, 2013 Aralık ayında 25 bin lira varken, 2014'ün Şubat ayında 53 bin 500 lira, Mart'ta 36 bin, Ağustos'ta 134 bin 900 lira olduğu görülmüştür."