TOKATLILAR BULUŞTU

Kocaeli Tokatlılar Federasyonu, federasyona bağlı olan tüm üye derneklerin de katıldığı bir akşam yemeği düzenledi. Yaklaşık bin kişilik katılımın olduğu davete Kocaeli Tokat ili ve ilçeleri Kültür Dayanışma Derneği, Körfez Tokatlılar Derneği , Reşadiye Eskituraç Derneği, Tokat Çat Derneği, Tokat Dodurga Derneği, Turhal Çayıraltı Derneği, Tokat Ormanbeyli Derneği, Niksar Sorhun Derneği, Reşadiye Çakraz Derneği, Zile Söğütözü Derneği, Pazar Üzümören Derneği, Sulusaray Ballıkaya Derneği, Çayırova Tokatlılar Derneği katılım sağladı.



İlknur Cabadan'ın sahne aldığı "Tokatlılar Buluşuyor" programı 16 Haziran Perşembe saat 20:00'da Gebze Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde yapıldı.

İsmail Kahramanın da katılım sağladığı Kocaeli Tokatlılar Federasyonunun Gebze de düzenlediği tanışma toplantısı büyük ilgi gördü ve toplantı da yapılan konuşmalar www.gebzegazetesi.com da canlı yayınlandı.

Kocaeli Tokatlılar federasyonu başkanı Doç Dr Hüseyin Şalkı'nın Konuşması

https://fb.watch/dHdGhW08bH

Kocaeli Tokatlılar Federasyonuna Üye Dernekler in sahneye davet edilmeleri

https://fb.watch/dHdRhz6KCI/

















