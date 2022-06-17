İlknur Cabadan'ın sahne aldığı "Tokatlılar Buluşuyor" programı 16 Haziran Perşembe saat 20:00'da Gebze Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde yapıldı.
İsmail Kahramanın da katılım sağladığı Kocaeli Tokatlılar Federasyonunun Gebze de düzenlediği tanışma toplantısı büyük ilgi gördü ve toplantı da yapılan konuşmalar www.gebzegazetesi.com da canlı yayınlandı.
Kocaeli Tokatlılar federasyonu başkanı Doç Dr Hüseyin Şalkı'nın Konuşması
https://fb.watch/dHdGhW08bH
Kocaeli Tokatlılar Federasyonuna Üye Dernekler in sahneye davet edilmeleri
https://fb.watch/dHdRhz6KCI/
TOKATLILAR BULUŞTU
Kocaeli Tokatlılar Federasyonu, "Tokatlılar Buluşuyor" programını 16 Haziran Perşembe saat 20:00'da Gebze Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde düzenledi.
İlknur Cabadan'ın sahne aldığı "Tokatlılar Buluşuyor" programı 16 Haziran Perşembe saat 20:00'da Gebze Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinde yapıldı.