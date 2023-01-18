banner877
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TOKİ kurasında ev çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'ilk evim, ilk işyerim' projesinin çekilişi Kocaeli'de gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kurada hak sahibi olan vatandaşlar hem sevindi hem duygulandı.

TOKİ kurasında ev çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı

18 Ocak 2023 Çarşamba 13:22

  Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Sekbanlı, Sepetçi mevkiinde yapılacak olan 2 bin255 konut için 44 bin 92 başvuru yapıldı. Yapılan kura çekiminde sahiplerine kavuşacak konutların kura çekimi yarında devam edecek. 
   
  “Oğlumun bana bir hediyesi oldu” 
  Engelli olan oğlu Emrah Öztekin’e ev çıkan Anne Kadriye Öztekin, “Oğlumun adına çıktı şu anda çok mutluyum. Hepimize hayırlı olsun. Oğlum bana iyi ki doğdu. Oğlumun bana bir hediyesi oldu” dedi 
   
  “Bütün halkımıza da inşallah çıkar” 
  İlk defa ev sahibi olan ve çok duygulanan 60 yaşındaki emekli Kamil çetin, “İsmim çıkınca sevinçten uçtum. İlk defa böyle sevinç yaşadım. Sevincimi telefonla iletişime geçerek paylaştım. Mutluyum, huzurluyum, çıktığına da çok sevindim. Bütün halkımıza da inşallah çıkar. Bütün halkımız ev sahibi olsun. Çok mutluyum çok sevinçliyim Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden” diye duygularını ifade etti. 
   
  “Dört gözle bunu bekliyordum” 
  Kirada oturan ve 55 yaşında olan emekli Ramazan Özkan, “Duygularımızı anlatmakla bitmiyor. Dört gözle bunu bekliyordum. Kirada oturuyordum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin başımızdan eksik etmesin” diye ifade etti. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
TOKİ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Doğu Kavşağında yağmursuyu baskınları tarihe kavuşuyor Gebze Doğu Kavşağında yağmursuyu baskınları...
KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KORKUTUYOR KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KORKUTUYOR
Sapanca Gölü kritik seviyenin altına düştü Sapanca Gölü kritik seviyenin altına düştü
Vali Seddar Yavuz: “Spor sahalarında alkollü adamın işi yok” Vali Seddar Yavuz: “Spor sahalarında alkollü adamın...
Gezi için geldikleri Kocaeli'de ölümden döndüler: 7 yaralı Gezi için geldikleri Kocaeli'de ölümden döndüler:...
Kardeşinin cenazesinden dönerken dehşeti yaşadılar Kardeşinin cenazesinden dönerken dehşeti yaşadılar
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Gebze Doğu Kavşağında yağmursuyu baskınları...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek yağmur suyu terfi projesiyle Gebze D-100 Karayolu Doğu...

Haberi Oku