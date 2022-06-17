Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan Büyükakın’dan

Türkiye’nin sayılı trafik eğitim merkezlerinden biri olan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı’nda ilk ders Başkan Büyükakın tarafından verildi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı’nda ilk dersi Başkan Büyükakın verdi. Türkiye’nin sayılı trafik eğitim merkezleri arasında yer alan tesis, ilk ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilere trafik bilincini eğlenceli bir şekilde vermeyi hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın verdiği ilk derse Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Derince Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORTAK PROJE

Öğrencilere trafikte bilinmesi gereken temel kuralları hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik bilincini artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, “İçişleri Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bir proje. Bakanlık can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ciddi bir farkındalık çalışması yürütüyor” dedi.





GERÇEK DÜNYANIN YAPAY ÖRNEĞİ

Başkan Büyükakın, “Trafik eğitim parkurlarında çocuklarımıza trafikle ilgili temel eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz. Gerçek dünyanın yapay bir örneğini oluşturduk. Yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Çocuklarımızın erken yaşlarda hem kendi güvenliklerini hem de trafik güvenliğinin farkına varmalarını amaçlıyoruz. Sadece çocuklarımızın değil ailelerinin de bilinçlendiği bir park burası.





TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN İRADE ORTAYA KOYDUK

Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli ve donanımlı hazırlamanın çabasındayız. Trafik eğitimini de bu anlamda çok değerli buluyoruz. Biz burada aslında ülkemizdeki trafik güvenliği meselesinin çözümü için ortaya bir irade ve katkı verdik” ifadelerini kullandı.





TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Trafik Eğitim Parkı’nda 27 kişilik teorik eğitim sınıfının yanı sıra trafik eğitim pisti bulunuyor. Pistte sinyalize kavşaklar, yaya üst geçidi ve tren hemzemin geçidi yer alıyor. Ayrıca tüm parkurun etrafını çevreleyen bisiklet yolları da bulunuyor. Parkta 15 adet akülü aracın yanı sıra çeşitli boylarda 30 pedallı araç ve 5 adet tandem engelli aracı bulunuyor.





EĞİTİMLER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

Eğitimler hafta içi mesai saatleri içerisinde veriliyor. Trafik Eğitimleri, Trafik Levhaları Bilgisi, Ebeveynler İçin Bilgiler, İlkyardım Bilgisi ve Trafik Bilgisi hakkında bilgi sunuluyor. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim, özel eğitim ve farklı eğitim türleri için özel grupları için eğitim programları düzenlenen parkta eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube personelinin desteği ile veriliyor.





NASIL EĞİTİM ALINIR?

ebelediye.kocaeli.bel.tr online randevu alma sistemi üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar veya eğitim paketlerine göre diğer organizasyonlar tarafından kontenjanla sınırlı öğrenci sayısı için kimlik bilgileri ile randevular oluşturuluyor. Eğitim için okullara otobüs desteği sağlanırken öğrencilere günün anısına sertifika veriliyor.





SÜREKLİLİK AMAÇLANIYOR

Sertifikaların alt kısmında evlerinde ebeveynlerinin telefonlarına veya tabletlerine yükleyecekleri Trafik Oyunu uygulaması kare kodları bulunuyor. Böylelikle çocukların trafik eğitimi sürekliliği ve kurumla olan ilişkileri sürekli hale getiriliyor.