TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLENİYOR

Hayvan yem ihtiyacını karşılamaya alternatif ürün olarak yetiştirilmesi planlanan Tritikalenin üretiminin yaygınlaştırılması bakımından son derece önemli olan proje ile üretim kapasitesi arttırılarak önce ilimiz, daha sonra da ülke tarımının ve ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

%75 Hibeli Proje İle Çitçilerimize Nefes Aldırılacak

Toplam 994 Bin TL olan proje kapsamında yapılacak desteklerin %75’i yani 745 Bin 500 TL’si Tarım ve Orman Bakanlığı hibeli olup kalan %25’lik kısmı da üreticiler tarafından karşılanacaktır.

Proje kapsamında bugün Vali Yardımcısı Ali Ada, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, mahalle muhtarları ve üreticilerimizin katılımıyla İzmit ilçemizde 2.750 dekar alan için 220 üreticiye 55 ton, Derince ilçemizde 800 dekar alan için de 23 üreticiye 16 ton olmak üzere toplam 3.550 dekar alan da toplam 71 ton tohum dağıtımı gerçekleştirilerek üreticilerimize destek olunmuştur.