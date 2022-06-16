TÜBİTAK MAM’da Gıda Platformu Toplantısından Notlar

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemizi sizlerle paylaşıyorum

TÜBİTAK gıda çalıştayı canlı TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Tarafından Türkiye Gıda İnovasyon Platformu İle ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor.

TÜBİTAK gıda çalıştayı canlı TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Tarafından Türkiye Gıda İnovasyon Platformu İle ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor.

Türkiye Gıda İnovasyon Platformu’nun Gebze Tübitak merkezindeki çalıştay ve panelinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof Dr Ahmet Yozgatlıgil’in konuşması başta olmak üzere yapılan konuşmaları www.gebzegazetesi.com da canlı olarak yayınlayarak basın görevimizi yerine getirdik.

TÜBİTAK MAM başkanı ve genel başkan yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil Gebze Gazetesinde canlı yayınlanan konuşmasında Tübitak ve MAM hakkında bilgi verip Gıda Platformu ile ilgili açıklama yaptı.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak yaptığınız Canlı Yayın Linklerini sizlerle paylaşıyorum.

Gelenekten Geleceğe Türkiye’nin Gıda Sektöründe Ar-Ge, İnovasyon ve Teknolojik Atılımı Başladı! Başlığı İle yapılan basın açıklamasını yayınlıyoruz

TÜBİTAK Tarafından Kurulan Gıda Platformu ile ilgili Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, AB ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla finanse edilen, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün yürütücüsü olduğu “Gıda Sektörünün Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılması için Araştırma ve İnovasyon Tesislerinin Geliştirilmesi [INNOFOOD] Projesi” faaliyetleri kapsamında TÜGİP - Türkiye Gıda İnovasyon Platformu kuruldu.

Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP bölgesel ve yerel kurum ve kuruluşları çevrimiçi çalıştaylar ile bir araya getiriyor. Gıda sektörü ihtiyaçlarının, bölgesel güçlü ve zayıf yönlerin, fırsatlar ve tehditlerin tartışıldığı çalıştaylar 23 Kasım 2020’de Trabzon ve yakın bölgesi, 24 Kasım 2020’da Şanlıurfa, Mardin ve yakın bölgesi, 25 Kasım 2020’de ise Gaziantep, Hatay ve yakın bölgesi özelinde gerçekleştirildi.