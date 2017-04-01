“TÜGVA geleceğe açılan kapıdır”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Temsilciliği açılışına katıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesinin Umuttepe kampüsü yolu üzerinde üniversiteli öğrenciler için inşa edilen yurt binasını da yerinde görülürken, gençlik için çok önemli hizmetlerin ortaya çıkması mutlulukla karşılandı.

430 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNU İNCELEDİLER

Umuttepe Üçtepeler bölgesinde yapımı süren 430 kişi kapasiteye sahip öğrenci yurdunun Kocaeli’de ki yurt ihtiyacına cevap verecek olduğu vurgulanırken, incelemede AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik personelde incelemede hazır bulundu. Umuttepe bölgesine inşa edilecek yurt binasında yatakhaneler, çalışma odaları, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu, sohbet odaları, mescit, çamaşır ütü odası, internet odası, çizim odası, atölyeler yer alacağı bilgisini alan Başkan Karaosmanoğlu ve Bilal Erdoğan, yapının içinde 132 metrekare fitness salonu, 540 metrekare spor salonu, 162 metrekare okçuluk salonu, 160 metrekare çok amaçlı spor salonu öğrencilerin sportif aktiviteler gerçekleştirmesine imkân verecek olacağı bilgisini aldılar.

“BÜYÜK TÜRKİYE GENÇLERİMİZİN GÖNÜLLERİYLE ŞEKİLLENECEK”

7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip olmasının yanı sıra, 7 kat şeklinde yapılacak olan bina 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu burada kısa bir açıklama yaparak, “Gençlere yol göstermek, destek olmak geleceğe dair doğru adımlar atmalarına yardımcı olmak için her daim öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, yeni Büyük Türkiye gençlerimizin elleriyle gönülleriyle şekillenecek. Bu yüzden eğitim alanında birçok hizmetleri koyuyoruz” açıklaması yaptı.

“TÜGVA ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR”

Daha sonra TÜGVA İzmit Temsilciliğinin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Bilal Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen binada incelemelerde gerçekleştirirdiler. Gençlerle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu ve Erdoğan öğrencilerden büyük ilgi gördü. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Gayretimiz gençlerimizin toplumsal ve ahlakî değerleri özümsemiş, donanımlı, bilgiyi kullanılabilen ve çağın gereklerine kolay uyum sağlayabilen bireyler olmasıdır. Ben gençlerimizde bu potansiyeli görebiliyorum. Gençlerimize yeni bir ufuk açan TÜGVA önemli bir fırsattır, geleceğe açılan bir kapıdır. TÜGVA’nın büyüyor olması, büyük Türkiye idealine de yaklaşıyor olduğumuzu gösterir” şeklinde konuştu.

“ÇOK HIZLI ADIMLARLA HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ”

İyi yetişmiş, çağdaş, teknolojiye hâkim, tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz bu hazinenin en büyüğüne ve en kıymetlisine sahibiz. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir toplum hepimizin ortak arzusudur. Kocaeli Büyükşehir Belediye’mizin ödüllü projesi olan Kılavuz Gençlik ile birlikte, bugüne kadar geldiğimiz noktadan çok daha hızlı adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bilgi Evlerimiz, Kocaeli Bilim Merkezimiz, Akademi Lise ve Akademi Üniversite programımızla; Gençlerimizin eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimleri adına ne gerekiyorsa, neye ihtiyaçları varsa onu projelendirip ve uygulamaya gayret ediyoruz. Faydalı gençlik aktiviteleri düzenliyoruz” dedi.

“TÜGVA BİZLERE IŞIK TUTUYO, YOL GÖSTERİCİ OLUYOR”

Gençliğin ilim, irfan, hikmet, ahlâk, erdem ve adalet gibi büyük kıymetlerle yoğrulması en büyük temennimizdir diyen Karaosmanoğlu, açıklamasında şunlara da değindi: “Bütün bu halis duygularla gençlerimizi ilkokuldan üniversite çağına, hatta doktora dönemine kadar destekleyici program ve projeler üretmeye gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnsanı, zamanı ve mekânı yakalayan, geleceğin sahibi, çağını kuran bir gençlik hedefliyoruz. Türkiye Gençlik Vakfımız da bu noktada bizlere ışık tutuyor, yol gösterici oluyor. İnsanlığın dünya ve ahiret saadetini düşündüğümüz ve sorumluluğunu hissettiğimiz bir görevin bekçileriyiz. Biz bu göreve ömrümüz yettiği sürece talibiz. Geleceği güvence altına alma yolunda attığı adımlarla önümüzde bir gurur abidesi olarak TÜGVA’ya ve gençlerine başarı temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. İnceleme Başkan Karaosmanoğlu’nun ve beraberindeki gençlerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.