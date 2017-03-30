TÜPRAŞ'tan 1,5 MİLYAR LİRA

Tüpraş'ın, 57. Genel Kurul Toplantısı Körfez ilçesindeki şirket merkezinde yapıldı. Genel kurulda Tüpraş'ın 2016 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. 2018 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Temel Atay, Bülent Bulgurlu, Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Gökçe Bayındır, Kutsan Çelebican ve Osman Mete Altan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi olarak Süleyman Karaman seçildi. Yönetim kurulunun 2016 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2016 yılı cari dönem karından 1 milyar 557 milyon 106 bin 585 TL'nin 4 Nisan 2017 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Karara göre yüzde 621.8 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarların vergi mükellefiyetine göre 6.218 TL brüt, 5.2853 TL net nakit temettü ödenecek.