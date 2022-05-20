TÜRK DÜNYASINDA GÜZEL BİR HİZMET

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde 20 Mayıs 2022 tarihli makalemiz

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi himayelerinde,Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu,Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından düzenlenen 2.Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu gerçekleşti.





Niğde Valiliği,Niğde Belediyesi,Altın Hisar Belediyesi,Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından desteklenen ,Türkiye’den Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,Yozgat Bozok Üniversitesi,Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,Gümüşhane Üniversitesi,Karabük Üniversitesi, Azerbaycan’dan Azerbaycan Bakü Devlet ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversiteleri.Kazakistan’dan Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Jurganov Kazakistan Sanat Akademisi , Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi , Özbekistan’dan Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi,Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü Makedonya’dan Amarikan Fon Üniversitesi ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Yakın Doğu Üniversitesi’nin paydaş olduğu; 2.Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Konuyla ilgili sanatçı,akademisyen ve bilim insanlarının bir araya gelerek nitelikli bilgi üretimi ve Türk Dünyasında ortak projeler zemini hazırlanmasını amaçlamaktadır.





Sempozyuma 12-14 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca yüz yüze 63 ve 10 makalede Çevrim içi olma üzere,Türkiye,Azerbaycan,Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan,KKTC,Bangladeşli akademisyenler tarafında sundular.

Sempozyum Ömer Halis Demir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi salonunda Öğrencilerin Resim ve Tasarım sergisi ile başladı.Sergi açılışı Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziye Avşar,Türk dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir yurt dışından gelen Akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yedi yıldır paydaş olarak çalışıyoruz. Amacımız Türk Dünyası’nın İletişim Kültür ve sanatına katkı sunmak. Müşterek çalışmalar yapılmasına aracılık etmek.

2.Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumuna ev sahipliği yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine,Rektör Prof.Dr.Hasan Uslu beye teşekkür ediyorum.Türk dünyası Niğde ile buluştu, diyebiliriz.Vali Dr.Yılmaz Şimşek,Belediye Başkanı Emrah Özdemir,Niğde Millet vekillerimiz,Niğdeliler destek verdiler.Bu heyacan ve destekle ileride çok daha güzel işler olacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, " Türklük çok farklı bir şey, bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman gibi bişey değil.Tarihin köklerinden gelen bir şey. İnanılmaz. Bizler Türkiye'de yaşadığımız için bunu tam olarak bilemiyoruz.Ne zaman yurtdışına gitsek bize karşı inanılmaz bir ilgi var. Bizlere sevgi gösteriyorlar.Bu duyguları ancak onlarla beraber olduğumuz zaman görebiliyoruz. İnşallah bundan sonra da birliğimiz beraberliğimiz daim olur. Önemli olan bu faaliyetleri sürdürebilecek dirayete sahip olmak. Biz de Üniversite olarak yapmaya devam edeceğiz. Bugün nasılsa yarın da öyle olacak, inşallah bizden sonra gelenler de bu şekilde devam edeceklerdir. Türkiye Türkiye'den büyüktür.Sempozyumun Türk dünyasına hayırlı olsun ”dedi"



