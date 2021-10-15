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“TÜRKİYE’DE HER 20 KONUTTAN BİRİ PALMET MÜŞTERİSİ” PALMET GAZ GRUBU’NUN MÜŞTERİ SAYISI 850 BİNİ AŞTI

PALGAZ, PALEN ve İZGAZ ile Kocaeli, Gebze ve Erzurum’a gaz arzı sağlayan Palmet Gaz Grubu (PGG), yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

'TÜRKİYE'DE HER 20 KONUTTAN BİRİ PALMET MÜŞTERİSİ” PALMET GAZ GRUBU'NUN MÜŞTERİ SAYISI 850 BİNİ AŞTI

15 Ekim 2021 Cuma 11:55

Kocaeli, Gebze ve Erzurum’a gaz arzı sağlayan Palmet Gaz Grubu, lisans bölgelerinde doğal gaz konforu ve ekonomisinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. 850 bini aşkın müşteriye hizmet veren Palmet, 2021 yılı sonu itibarıyla 2 ilde 28 ilçeye gaz arzı sağlayacak.


Palmet Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez, doğal gaz kullanımın yaygınlaşması için yürütülen çalışmalarda Palmet olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Doğal gaz dağıtım sektörünün ilk yatırımcılarından biri olarak yatırımlarımızı ilk günkü heyecan ve özenle sürdürüyoruz. Palmet, Türkiye’nin yıllık tüketimi içinde yüzde 12’lik doğal gaz iş hacmine sahiptir. Bugün itibarıyla Türkiye’de her 20 konuttan biri Palmet müşterisi” diye konuştu. 


Sönmez; Kocaeli, Gebze ve Erzurum’da şehir içi doğal gaz dağıtım hattı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, “Lisans bölgelerimizdeki ilçeleri ve köyleri doğal gaz konforuyla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentlerimizde katma değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi. 

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