Türkiye’nin En Güzel Ve Popüler 5 Tatil Rotası

Yaz tatilinizi harika kılmanın en kolay yolu, harika bir tatil beldesine gitmenizdir. Peki, bu yaz rotanızı çevirebileceğiniz tatil beldeleri hangileri? İşte sizin için bazı öneriler…

Fethiye

Çok sayıda aktivite seçeneği sunmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Fethiye, sizin için en doğru tercih olabilir. Çünkü bu belde de hem hareketli ve eğlenceli bir tatil yapabilir hem de sakin ve huzurlu bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz. Farklı tatil anlayışlarına uygun seçenekler sunuyor olması nedeniyle sizlere ilk önerimiz Fethiye oluyor.

Marmaris

Mavi ile yeşilin en güzel buluşmasına tanıklık etmek isterseniz hiç tereddüt etmeden rotanızı Marmaris’e çevirin. Çünkü bu güzide tatil beldesinde bambaşka bir coğrafya sizi bekliyor. Denizin ve mis gibi orman havasının keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz beldede gezmeye ve görülmeye değer yerlerin sayısı da bir hayli fazla! Durum böyle olunca tatil için ayırdığınız her dakikayı dolu dolu geçirme şansına da sahip olabiliyorsunuz.

Kaş

Antalya’nın en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olan Kaş, yine doğal güzellikleri ve insanı kendine hayran bırakan manzaraları ile meşhurdur. Sadece yerli değil yabancı turistlerin de gözdelerinden biri olan bu beldede gönlünüzce bir tatil yapmanız mümkün! Üstelik Kaş’ın en güzel manzaralarına sahip olan yerlerinde konumlanan kiralık yazlık villaları da tercih edebilirsiniz. Villareyonu.com villa kiralama hizmeti alabileceğiniz en güvenilir platformlardan biri olduğundan bu site üzerinden güvenle seçim yapabilirsiniz.

Kalkan

En az Kaş kadar güzel olan tatil beldelerinden biri de Kalkan oluyor. Koyları, plajları ve muhteşem denizi ile kumsalın tadını çıkarmanızı sağlayacak olan Kalkan, yazlık kiralık villa bulmakta asla zorlanmayacağınız tatil beldelerinin başında geliyor. Bu özel belde büyük ilgi gördüğünden şimdiden söz ettiğimiz siteye uğrayarak villanızı seçin ve rezervasyon işleminizi tamamlayın.

Finike

Elbette Finike de eşsiz güzellikte olması nedeniyle listemize girmeye hak kazanıyor. Üstelik tarihi yerleri gezmekten hoşlanıyorsanız Finike tam size göre demektir. Gezilmeye değer yerlerin sayısı o kadar fazla ki seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Finike’ye en az bir hafta zaman ayırmanızı öneririz.





