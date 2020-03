Her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan, Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Kocaeli Bilim Merkezi’nin cıvıl cıvıl olacağını söyleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, “Çocuklarımızın bilim ve teknolojiye ilgi duyan bir nesil olması için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okullarımızla birlikte çalışıyoruz. Kocaeli Bilim Merkezi birbirinden farklı etkinlik, bilim şov ve kodlama atölyeleriyle çocuklarımıza büyük bir vizyon katacak” dedi. Her fırsatta her yaştan çocukla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Biz biliyoruz ki Türkiye’nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır” açıklamasını da yaptı.

GELECEĞİN AYAK İZLERİ STEM ETKİNLİĞİ

8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim Haftası etkinlikleri ortaokul grupları için ‘Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği’, bilim şovlar ve kodlama atölyeleri ile sürecek. Kocaeli genelindeki 41 okuldan yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, sahne gösterileri, yuvarlak halkalar, kaybolan kâğıt, köpük şov gibi birbirinden eğlenceli bilimsel çalışma ziyaretçilerini bekliyor olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kodlama sınıflarından robotik kodlamaya kadar her alanda çocukların ve gençlerin hizmetinde olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “ Bu bakımdan yerelde bize düşen görevleri de yerine getiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“BİZLER NESLİMİZE GÜVENİYORUZ”

2023 hedeflerine ulaşmada, 2053 ve 2071 vizyonlarının hayata geçirilebilmesinde çocuklara ve gençlere Büyükşehir Belediyesi olarak imkân sunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemizin gücüne ve gelişmesine büyük katkı sunacağına inancım tamdır. İşte bu noktada tüm çocuklarımız ve gençlerimiz milletinin daha fazla yücelmesi için çok çalışacaklarına da inanıyorum. Bizler neslimize güveniyoruz. Onların hayallerinin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz” diyerek açıklamasını tamamladı.