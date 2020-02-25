Üç aylar başlıyor! Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam Dünyasında çok önemli bir yer tutmakta. Üç ayların müslümanlarca önemli olarak kabul edilmesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu aylar için söylediği sözler gösterilebilir.

25 Şubat 2020 Salı 10:26