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Üç aylar başlıyor!

Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam Dünyasında çok önemli bir yer tutmakta. Üç ayların müslümanlarca önemli olarak kabul edilmesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu aylar için söylediği sözler gösterilebilir.

Üç aylar başlıyor!

25 Şubat 2020 Salı 10:26

 İslam dininde mübarek olarak kabul edilen üç aylar başlıyor. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır. İnananlar bu ayları daha fazla ibadet yaparak önemli gün ve gecelerde oruç tutarak Allah'a ibadet eder. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Oruç ibadetinin yanı sıra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırır. Yüca kitabımız Kuran-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Bu vesileyle bu gecenin değeri müslümanlar tarafından çok özel kılınmıştır.
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İslamüç AylarGebzeKocaeliDarica
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