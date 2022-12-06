Üniversite-sanayi işbirliğiyle paletli yükler için

- TÜBİTAK projesi kapsamında bir firmanın desteğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi doktora öğrencileri tarafından tasarlanan otonom araç modelleri, 1500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Çalışkan:

- "Cihazlarımız ilgili fuarlarda halihazırda sergilenmeye başladı. Öğrencilerimizin mezun olmadan endüstriye böyle bir çıktı üretmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz. Cihazlarımızı gittikçe geliştirme hedefindeyiz"





Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) doktora öğrencileri, TÜBİTAK projesi kapsamında bir firmanın desteğiyle iç lojistik hareketi çok olan yerlerde forklift trafiğini azaltmak, iş kazalarını ve personelin ağır yük nedeniyle yaşayabilecekleri sağlık sorunlarını engellemek amacıyla otonom taşıma araçları tasarladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan'ın yürütücülüğünde Prof. Dr. İhsan Pehlivan, Doç. Dr. Mustafa Zahit Yıldız, Doç. Dr. Barış Boru ve 3 doktora öğrencisi, "Otonom Depolama ve Lojistik Yönetim Sisteminin Tasarım, Geliştirme ve Gerçeklenmesi" başlıklı TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora projesi kapsamında ağırlıklı olarak otonom taşıma araçları üzerine AR-GE çalışmaları gerçekleştirdi.

Projenin üçüncü yılında AR-GE süreci tamamlanarak, endüstriyel hizmet verebilecek nitelikte 1500 kilograma kadar yük taşıyabilen araç modelleri geliştirildi.

İç piyasada birçok firmada kullanılan otonom taşıma araçları, yurt dışından da talep görüyor.

- "Yapılabilir AR-GE mottosuyla hareket ediyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, düşünceden tasarıma, tasarımdan üretime giden bütün yollarda nitelikli insana ve nitelikli istihdama ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkenin gelişmesi açısından nitelikli üretimin önemli olduğunu, bunun da nitelikli insan gücüyle gerçekleştirileceğini belirten Sarıbıyık, "Üniversite olarak nitelikli insan ve yapılabilir AR-GE mottosuyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojiyi geliştirebilecek nitelikteki doktora yapmış kişilerin yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın açtığı 2244-Sanayi Doktora Programı'nda da üniversitemizle Optimak STU firmamız bir proje geliştirdi." diye konuştu.

Sarıbıyık, doktora eğitimini yaptıktan sonra öğrencilerin iş dünyasında istihdam edilmesinin kıymetli olduğunu dile getirerek, doktora yapan kişilerin akademisyenlerle irtibat halinde firmanın ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Proje kapsamında üniversitedeki makine, mekatronik ile elektrik elektronik mühendisliğindeki öğrencilerin çalışma yaptığını aktaran Sarıbıyık, şunları anlattı:

"Şu anda mühendisinden müdürüne kadar 15 civarında üniversitemizden mezun olmuş öğrencilerimiz var. 7 kişi yüksek lisans yapıyor. Eğitime ara vermiyoruz. Öğrencilerimiz hem eğitimine hem buradaki çalışmalara devam ediyor hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümleri üretmek yolunda hocalarıyla bağlantı kurmuş oluyor."

- "Ürünlerin hepsini ticarileştirdik"

Optimak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, firma bünyesinde çalışan 160 personelden 80 mühendisin 50'sinin SUBÜ'den olduğunu, öğrencileri uygulamalı eğitimleri bittikten sonra kadrolarına dahil ettiklerini anlattı.

Akademisyenlerle yakın işbirliği içinde olduklarını dile getiren Kulak, "Onlar burayı laboratuvar olarak kullanırken biz de orayı akademik bilgi birikimi, teknolojik bilgi birikimine kolay erişim noktası olarak kullanıyoruz." dedi.

Nitelikli personel, nitelikli iş gücü noktasında meslek liseleriyle de yakın temas içinde olduklarına değinen Kulak, proje kapsamında yaptıkları uygulamanın Türk sanayisinde cari açığı azaltacağını, ihracat potansiyelini artıracağını söyledi.

Otonom lojistik sistemleri üzerine çalıştıkları proje kapsamında 3 cihaz geliştirdiklerini aktaran Kulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RGB dediğimiz raylı otonom sistem, AGV dediğimiz manyetik tablalı ve çizgi izleyen otonom sistem, AMR dediğimiz coğrafi pozisyonlamayla görev yapabilen bir sistem. Bu sistem, büyük firmalarda ya da iç lojistik hareketi çok olan firmalarda forklift trafiğini azaltmak, personel maliyetini düşürmek, personelin vasıfsız iş yapmasını engellemek, forkliftlerin iş kaza yapmasını engellemek, personelin ağır yük taşıyarak ya da bir yerden bir yere transpaletle yük çekerek iş sağlığıyla ilgili yaşayabilecekleri sorunları engellemek üzerine kurgulanmış bir sistem. Şu anda 3 onaylanmış patentimiz var, 4 onaylanmış faydalı modelimiz var, başvurusu yapılmış ve incelemede olan 7 patentimiz daha var. Bunları hep bu genç arkadaşlarımızla yaptık; RGB'yi, AGV'yi, AMR'yi çıkardık ve bunların hepsini de ticarileştirdik."

Kulak, Türkiye'de 8 firmada kullanılan ürünleriyle otomotiv, otomotiv yan sanayi, medikal ve gıda sektöründe faaliyet gösteren global ölçekteki firmaların da ilgilendiğini belirterek, "Özellikle Bulgaristan, Romanya, Polonya, Sırbistan gibi ülkelerde müşterilerimiz de var. Şu anda üretimi bitmiş, yurt dışında Balkan ülkelerinde çalışan sistemlerimiz de var." bilgisini verdi.

- "Bizim için çok mutluluk verici bir durum"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ise üniversite-sanayi işbirliği projesi kapsamında geliştirilen cihazların tüm AR-GE çalışmalarının tamamlanarak ticari ürüne dönüştüğünü kaydetti.

Çalışkan, "Cihazlarımız ilgili fuarlarda halihazırda sergilenmeye başladı. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Öğrencilerimizin henüz mezun olmadan endüstriye böyle bir çıktı üretmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz. Cihazlarımızı gittikçe geliştirme hedefindeyiz. Projemizdeki hedefimiz zaten ASRS dediğimiz otonom depolama sisteminin bütün zincirlerini tamamlamak." açıklamasında bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde doktora yapan Muhammed Yıldız, sanayide yaptıkları pratikleri akademik literatür taramayla birleştirdiklerini söyledi.

Kullanımını, durumunu, tüm teknik özelliklerini taradıktan sonra bu ürünleri daha kısa sürede yapmak ve dünya piyasasında bir ürün konumuna getirmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Yaptığımız bu araçların makalelerini yazıp yayınlıyoruz." dedi.

AA