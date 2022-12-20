ÜNLÜ KALP CERRAHININ SARIKAMIŞ KAFKAS CEPHESİ KİTABI YAYINLANDI

SARIKAMIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE BU GÜN PROF DR BİNGÜR SÖNMEZ HOCAMIN GÖNDERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ KİTABI POSTA DAN ALDIM KENDİSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER





20 yıldan beri kendisini Sarıkamış şehitleri nin duyurulmasına adaya ve Sarıkamış’ın tarihi milli parka ilan edilmesinde büyük katkısı olan Bingür bey ile Sarıkamış da 20 yıl önce çektiğimiz belgesel halen tv kanallarında yayınlanıyor







20 yıl önce Sarıkamış Allahüekber ve soğanlı Dağlarında birlikte belgesel çektiğimiz Bingür hoca İle son olarak 7 Kasım da Karadeniz Ereğli’de birlikte olmuş Bingür beye Sakarya Meydan savaşı İle ilgili kitabımızı hediye etmiştim

















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