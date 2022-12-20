GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÜNLÜ KALP CERRAHININ SARIKAMIŞ KAFKAS CEPHESİ KİTABI YAYINLANDI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

ÜNLÜ KALP CERRAHININ SARIKAMIŞ KAFKAS CEPHESİ KİTABI YAYINLANDI

20 Aralık 2022 Salı 12:45

SARIKAMIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE BU GÜN PROF DR BİNGÜR SÖNMEZ HOCAMIN GÖNDERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ KİTABI POSTA DAN ALDIM KENDİSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER 

20 yıldan beri kendisini Sarıkamış şehitleri nin duyurulmasına adaya ve Sarıkamış’ın tarihi milli parka ilan edilmesinde büyük katkısı olan Bingür bey ile Sarıkamış da 20 yıl önce çektiğimiz belgesel halen tv kanallarında yayınlanıyor 
https://fb.watch/gMcFACfAdJ/

20 yıl önce Sarıkamış Allahüekber ve soğanlı Dağlarında birlikte belgesel çektiğimiz Bingür hoca İle son olarak 7 Kasım da Karadeniz Ereğli’de birlikte olmuş Bingür beye Sakarya Meydan savaşı İle ilgili kitabımızı hediye etmiştim
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431134297041163&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SarıkamışBİRGÜR SÖNMEZ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belgesel Tadında Doğu Türkistan'da Devr-i Alem – 2 Belgesel Tadında Doğu Türkistan'da Devr-i Alem...
Kocaeli Gönüllülerinden Sevgi Evindeki çocuklara sürpriz Kocaeli Gönüllülerinden Sevgi Evindeki çocuklara...
Yenimahalle ASM’nin kaba inşaatı tamamlandı Yenimahalle ASM’nin kaba inşaatı tamamlandı
Genç Müsiad Gebze GTÜ Rektör’ü Mantar’ı Ziyaret Etti Genç Müsiad Gebze GTÜ Rektör’ü Mantar’ı...
Milli huzur ve bağımsızlığımız bakidir Milli huzur ve bağımsızlığımız bakidir
KSO Başkanı Zeytinoğlu, KOSTÜ öğrencileri ile buluştu KSO Başkanı Zeytinoğlu, KOSTÜ öğrencileri ile...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Belgesel Tadında Doğu Türkistan'da Devr-i...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku