USTAM Kocaeli Projesinde yüzler gülüyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansı dahil eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurların bir arada bulunduğu istihdam odaklı projeden eğitim alan kursiyerler ise oldukça memnun.





BU İŞİ EN İYİ BEN YAPARIM DİYENLER

Pandemi sonrasında kendini geliştirmek ya da bir işte en iyisi olmak isteyen vatandaşların tercih ettiği USTAM Kocaeli projesine kayıt olan vatandaşların eğitimleri devam ediyor. Kursiyerler, paydaş kurumların atölyelerinin yanı sıra KO-MEK SEKA Kaynak Atölyesinde kurulan alt yapısı tamamlanmış sınıflarda eğitim görmeye devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde devam eden kurslarda bu işi en iyi ben yaparım diyen aranan elamanlar yetişiyor.





KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER

USTAM Kocaeli projesi ile iş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını bildirerek, alanında uzman eğitimciler ile düzenlenen uygulama ağırlıklı eğitimlerle, işletmelerinde aradıkları kriterlere uygun elemanların yetiştirilmesini sağlanıyor. Alt yapısı hazırlanan otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, Fiber optik ve kaynak çeşitlerinin yer aldığı sınıflarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.





KARI KOCA BİRLİKTE EĞİTİM ALIYORLAR

Alanında uzman eğiticilerin geliştirdiği müfredatla nitelikli eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. KO-MEK kapsamında “Otomotiv” branşı eğitimine katılan Gülten ve Turan İçöz çifti eğitimlerin neşe kaynağı oldu. Gülten İçöz, ‘’Kendi arabam var ama hiçbir şey bilmiyordum bende arabamı daha rahat kullanabilmek için otomotiv branşı eğitimlerine katıldım. Buraya eşimle birlikte geliyorum biz bu fırsatı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Turan İçöz ise konuşmasında, ’’Buraya eşimle birlikte geldiğim için çok mutluyum eşimle birlikte biz hayatı birlikte yaşıyoruz iş yerinde ve evde birlikteyiz eğitim almaya karar verdik neden KO-MEK’e de birlikte gitmeyelim diye karar verdik. Buraya gelmekteki amacımız en azından bir akünün kutup başı nasıl onu öğrenmek için buradayız. Öğrenmenin yaşı yoktur KO-MEK sayesinde burada el becerilerimizi geliştirerek geleceğe yatırım yapıyoruz’’ ifadesini kullandı. Kocaelililere seslenen Turan İçöz, ‘’Kahvelerde banklarda oturmaktansa gelin KO-MEK’lere bakın burada ne gibi eğitimler kendinizi nasıl geliştirip değiştirebilirsiniz onu kendi gözlerinizle görün’’ diye çağrıda bulundu.





HEM ÜNİVERSİTEYE HEM DE HAYATA HAZIRLANIYOR

Lise mezunu 18 yaşındaki Samet Güngörmez ise ‘’Ben şu anda üniversiteye hazırlanıyorum bir taraftan da burada bir şeyler öğrenmek kendimi geliştirmek istedim. Buradaki eğitimler çok kaliteli uygulamalı bir şekilde aldığımız eğitimler sayesinde kalifiye birer elaman olarak iş hayatın atılmayı planlıyorum’’ dedi.





EVDE KENDİ ELEKTRİK ARIZALARIMIZI YAPABİLİYORUZ

USTAM Projesi elektrik bölümünde eğitim alan Gökhan Öner ise ‘’USTAM projesine 5 ay önce başvurmuştum, burada olmaktan çok mutluyum buradaki alt yapı ve alanındaki deneyimli eğitmenler sayesinde kendimizi her gecen gün geliştiriyoruz. Ben burada aldığım eğitimler sayesinde ilerde bu alanda çalışmak istiyorum ama şu anda en azından evimizde eksik ve arızalı olan elektrik işlerini kendim yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum’’ açıklamasını yaptı.





BAŞVURU İÇİN

USTAM Kocaeli Projesiyle “Ne iş olsa yaparım” değil “ben bu işin ustasıyım” diyen nitelikli elemanlar arasında olmak isteyen gençlerimiz www.ustamkocaeli.com adresinden başvurularını yapabilirler.



