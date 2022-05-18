Vakıf Medeniyeti Belgeseli Tadında Niğde’ye Veda Ediyoruz

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 18 Mayıs 2022 tarihli makalemiz

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 18 Mayıs 2022 tarihli makalemiz

Toros dağlarının başlangıç noktası en yüksek Demir kazık dağlarının bulunduğu yer , Elmanın başkenti 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilimiz , Kitap Vakıf Medeniyeti Ahde Vefa ve Belgesel Tadın da Niğde’ye veda Edip Gebze’ye doğru yola çıkıyoruz.

Toros dağlarının başlangıç noktası en yüksek Demir kazık dağlarının bulunduğu yer , Elmanın başkenti 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilimiz , Kitap Vakıf Medeniyeti Ahde Vefa ve Belgesel Tadın da Niğde’ye veda Edip Gebze’ye doğru yola çıkıyoruz.

Toros dağlarının başlangıç noktası en yüksek Demir kazık dağlarının bulunduğu yer , Elmanın başkenti 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilimiz , Kitap Vakıf Medeniyeti Ahde Vefa ve Belgesel Tadın da Niğde’ye veda Edip Gebze’ye doğru yola çıkıyoruz.

Türk dünyasından gelen akademisyen ve medya mensupları 12 13 ve 14 Mayıs 2022 tarihlerinde Vakıf şehri Niğde’de üç gün de devri alem belgesel programı olarak tam anlamı İle devri alem yaparak üniversitede bildiri sunup belgeseller çekip belgesel gösterimi yapıp Kapadokya’yı gezdik.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi iletişim fakültesi kütüphane ve arşivine İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı www.iktav.com kitaplarımız ve www.devrialem.tv devri alem belgesel program arşivimizi hediye ettik. Rektör beyin imzasını taşıyan teşekkür belgemizi aldık. Kocaelinde bir dönem valilik yapan kurduğu Kocaeli atılım Vakfı ile başta ilk fen lisesi olmak üzere çoğu Gebze bölgesinde yapılan devlet millet işbirliği ile 90 okul kazandıran merhum Niğdeli Valimiz İhsan Dedeyi Niğde’de rahmet ve şükranla anıp vefa borcumu ödedim.





Niğde’nin bugün yıkılmış Vakıf öğrenci yurdunda kalarak öğretmen olan Cumali Cıvık bey ile Vakıf öğrenci yurdunun bulunduğu yerde Vakıflar genel müdürlüğünün öğrenci yurtları İle ilgili belgesel söyleşi yaparak 28 Şubat darbesi döneminde kapatılan Vakıf öğrenci yurtlarının kredi yurtlar kurumu bünyesinde yeniden açılarak ecdat emaneti vakıfların yeniden ihya edilmesi ile ilgili söyleşi yaptık.

Bir hanım sultan Vakfı olan Selçuklu beyi Kızı Hüdavendigar hatun türbesinin Niğde’nin yıkılarak park yapılmış tarihi Vakıf mezarlığındaki türbesinin belgeselini çekerken ihtişam ve güzelliği karşısında etkilendim.





www.iktav.com tarih araştırmaları Vakfı kültür hizmeti olarak hazırlayıp devri alem belgesel tv programı

www.devrialem.tv olarak bir çok tv kanalında yayınlanan vakıflar Medeniyeti ile ilgili hazırladığımız belgesellerini izleyebilirsiniz

Niğde’de Vakıf Medeniyeti Belgesel çekimlerimizden Notlar

İhsan Dede’nin Anısına

Vakıf Medeniyeti ile ilgili Niğde’de çektiğim belgeseli Merhum Kocaeli valilerimizden Niğde’nin Bor ilçesinden 1987 yılın da Kocaeli’de valilik yaptığı yıllarda Kocaeli atılım vakfını kurarak Kocaeli bölgesine çok sayıda okul kazandıran gerçek bir devlet adamı ve vakıf insanı merhum İhsan Dede’nin Aziz hatırası İçin çekiyorum.

Niğde’de vakıf Medeniyeti tarihi belgeselimize rehberlik yapan Değerli kültür Adamı Arkiolog ve tarih araştırmacı Mustafa Eryaman’a katkılarından ve kitap hediyelerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.





Niğde’de Vakıf Medeniyetimizin Zirve Eseri Akmedrese

Niğde tam anlamı İle bir vakıflar şehri Selçuklu ve Osmanlı dönemlinde yapılan 31 vakıf camisi var. Çeşme kervansaray han hamam bedesten su yolları İle Niğde’deki vakıf eseri saymakla bitmiyor.Devri alem belgesel tv programı olarak Niğdedeki vakıf eserlerini belgeselleştiriyoruz

Niğde’de beni en çok Karamanoğulları beyliği döneminde karamanoğlu alaedinin oğlu Ali bey tarafından 1409 da yapılan Ak Medrese etkiledi itikatlı ve taç kapısı İle göz ve gönül ziyafeti sunuyor.

Ak Medresenin Kitabenin mealen anlamı şöyledir:

“Allah’ın adıyla öğünmek Allah’a yakışır. Selâvat ve selâm Allah’ın resûlü Muhammed üzerindedir. Bu mübarek medresenin inşasını emretti. Büyük sultanın hükümdarlığı zamanında, milletlerin kaderini elinde tutan hükümdarların büyük hükümdarı Alâaddin oğlu Mehmed’in Allah imparatorluğunu ebedileştirsin. Din ve dünyanın yükseği olan kardeşi Karamanoğlu, Mehmet oğlu, Halil oğlu, Alâaddin oğlu Ali 812 Hicri yılında yaptırdı.”

Türkiye Diyanet Vskfı Ansıklopedisin de yer alan bilgi

Niğde’de Vakıf Eseri Camilerimiz

Niğde tam anlamı İle bir vakıf şehri araştırmacı Gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak Niğde’de vakıflarla ilgili yaptığımız araştırma da Niğde’de Selçuklu dan Osmanlı’ya hayır sever vakıf insanları tarafından yapılan vakıf eseri camiler in isimleri

1-Adile Hanım Camii Vakfı, 2-Ahmet Pınarı Camii Vakfı, 3-Alaaddin Camii Vakfı, 4-Aşağı Kayabaşı Camii Vakfı, 5-Cullaz Camii Vakfı,6-Daruzzikir Camii Vakfı, 7-Dışarı Camii Vakfı, 8- Dörtayak (Künkbaşı) Camii Vakfı, 9-Dutlu Camii Vakfı, 10-Fesleğen Camii Vakfı, 11- Gaziosmanpaşa Paşa Camii Vakfı, 12- Halilbey Camii Vakfı, 13- Hıdırağa Camii Vakfı, 14- İlhahlı Camii Vakfı, 15- Kesikbaş Camii Vakfı, 16- Kıble Camii Vakfı, 17- Kığlı Camii Vakfı, 18- Murat Paşa Camii Vakfı, 19- Rahmaniye Camii Vakfı, 20- Sıralı Camii Vakfı, 21- Sungurbey Camii Vakfı, 22- Sürmeli Camii Vakfı, 23- Şahinali Camii Vakfı, 24- Tepebağlerı Camii Vakfı, 25 - Torbalı Camii Vakfı,26- Yukarı Kayabaşı Camii Vakfı,27- Elmalı Köyü Camii Vakfı,28- Koyunlu Köyü Teşker Camii Vakfı, 29-Koyunlu Köyü Yukarı Camii Vakfı,30- Koyunlu Köyü Yusuf Efendi Camii Vakfı, 31- Taşlıca Köyü Camii Vakfı

Evet isimlerini tesbit ettiğimiz vakıf camilerimiz bunun dışında medrese Çeşme kervansaray han hamam ve kervansaray ile diğer vakıf eserlerimiz Niğde’nin manevi tapu senedi gibi duruyor.