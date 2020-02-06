Vali Aksoy'dan AFAD'a tebrik ziyareti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekibi ziyaret ederek, yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aksoy’un AFAD İl Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, AFAD Şube Müdürleri ve arama kurtarma ekipleri hazır bulundu.

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevlerini tamamlayarak ilimize dönen Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile bir süre sohbet eden ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’dan yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ziyarette yapmış olduğu açıklamada;

“Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Elazığ’a giderek, orada arama kurtarma faaliyetlerinde bulundular ve görevlerini tamamlayarak ilimize döndüler. Dün İstanbul’da yaşanan uçak kazasında da Kocaeli AFAD ekiplerimiz Sabiha Gökçen Havalimanına intikal ederek kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Nerede bir afet söz konusuysa ekiplerimiz oraya intikal etme noktasında büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Gerek depremde, gerek uçak kazasında ve Van’daki çığ faciasında yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Bu tür afetlerin bir daha yaşamamasını temenni eden Vali Aksoy, arama ve kurtarma çalışmalarını özveriyle gerçekleştiren AFAD ekibine teşekkür etti.