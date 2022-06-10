Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz, iletişim becerisinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gençlerin öncelikle kendi dillerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret eden Yavuz, "Birinci konu dilimize sahip çıkalım. Sosyal medyada bile olsa imla kurallarına uyarak, düzgün cümle kurmaya özen gösterelim çünkü dil bir müddet sonra bizi yozlaştıran bir şeydir. O yüzden şu anda güzel ve etkili konuşanlar fark yaratıyorlar çünkü düşüncelerini etkili ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, dilin bir medeniyet ve kültür taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, tarih boyunca büyük devletler kuran, medeniyetler oluşturan, dünyadaki sayılı birkaç milletten biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türk tarihini hepimiz bilmeliyiz. Türk kültür ve medeniyetine hakim olmalıyız. Biz Batılı değiliz, Batılı olmak da istemiyoruz. Biz çağdaşlaşmak istiyoruz. Bu kendi değerlerimizi, kültürümüzü korumak demektir ama diğer taraftan da evrenseli yakalamak istiyoruz. Bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon gibi çağın tüm tekniği ile buluşmak, bunu zirvede yaşamak istiyoruz. Bunu yaşarken ve yaşatırken de insanlığımızdan, kültürümüzden, inancımızdan ödün vermeden yapmak istiyoruz."

Yavuz, spor yapmanın önemine işaret ederek, "Bir insanın, gencimizin, çocuğumuzun hobi de olsa bir spor dalıyla uğraşması gerekiyor çünkü beden ve ruh sağlığı açısından, gelişim açısından çok kıymetli bir durum bu. Zamanımızı sosyal medyada, dijital ortamda sürekli geçirmek hem ruh sağlığımız açısından doğru değil hem de beden sağlığı açısından doğru değildir.

Spor yapmayan bir insanın sağlıklı düşünebilmesi, yenmeye yenilmeye alışması kolay değildir. Her zaman yenmeyeceksiniz yenilmeyi bilmek, yenilgiyi kabul edebilmek bir erdemdir. Takım sporları size paylaşmayı öğretir. Bu yüzden ben bireysel sporlardan çok takım sporlarını tercih eder ve öneririm. Eğitiminizi de aksatmadan spora yönelirseniz daha başarılı olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılarda emeği geçen okul müdürlerini, antrenörleri, öğretmenleri ve aileleri tebrik eden Yavuz, "Burası bir spor şehri. Spor şehrine de doğrusu böyle dereceler yakışıyor. Altyapımız da gerçekten çok iyi ve daha da iyi olacak. Yolunuz bahtınız açık olsun gençler." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA