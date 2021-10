Van’dan Gelen Öğrencilerimiz Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret Etti

Öğrencileri ilk olarak makamında ağırlayan Vali Yavuz: “Sevgili çocuklar; bilim, sanayi, teknoloji ve liman kenti Kocaeli’ye gelmeniz vesilesiyle hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında ülkemizin çeşitli bölgelerinden evlatlarımız diğer illeri görüyor, arkadaşlarıyla kucaklaşıyor, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar geliştiriyor, böylelikle birbirimizle kaynaşıyoruz. Biz 81 ili kardeş olan kocaman bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi ortamında daha güçlü oluruz, daha güçlü yarınlara hep beraber yol alırız. Bu şehirde gezip görecekleriniz sayesinde ülkemizle, insanımızla gurur duyacaksınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar yapmış olduğu her bir buluşta her bir yeni teknolojide emeği olan ve Türkiye’yi dünya ile yarıştıran bir şehirdesiniz. Bu ziyaretleriniz kendinize özgüveninizi arttıracak, yarınlara dair umutlarınızı bir kez daha yeşertecek ve pekiştirecektir. Bu yüzden bu ziyaretinizi çok önemsiyorum. Bu şehir TÜBİTAK gibi bilimsel araştırmaların yapıldığı, BİLGEM gibi yazılımların gerçekleştirildiği, Deniz altı gibi bir takım yüksek teknoloji gerektiren askeri anlamda yeni bir takım araçların, cihazların geliştirildiği ve Türkiye dış ticaret hacminin yaklaşık %18’nin gerçekleştiği bir şehirdir. Kocaeli’yi çıkardığınızda Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji alanında çok ciddi bir sekteye uğrayabileceği mükemmel bir şehirdesiniz.”





Doğulusu Batılısı, Güneylisi Kuzeylisi Biz Hepimiz Bir Vücudun Organlarıyız





Van ilinde birçok kez bulunduğunu belirten Vali Yavuz, doğunun incisi diye tabir ettiğim muhteşem bir şehirde yaşıyorsunuz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Muş Valiliğim sırasında defalarca Van’a geldim. Van gölünü, Edremit’i, Erciş’i ve tamamına yakınını gezdim. Ülkemizin her bir köşesinin ayrı güzellikleri var. Önemli olan bu güzellikleri paylaşmak, bu güzellikleri çoğaltmak ve yeni Türkiye diye tabir ettiğimiz küresel güç Türkiye’yi inşa etmek. Bu ülkeyi ne kadar zenginleştirebilirsek ne kadar güçlü kılabilirsek, hepimizin refahı ve geleceğe bakışı değişecektir. Sevgili gençler biz bir medeniyet iddiası ile ortaya çıkmış ve bu medeniyet değerlerini yaşamak, yaşatmak ve yaymak için de mücadele etmiş kadim bir geleneğin ve medeniyetin temsilcileriyiz. Medeniyetimizden ayrıldıkça, koptukça, başkalarına benzemeye çalıştıkça sorunlarımız oluştu. Bu sorunlar maalesef zaman zaman üzüntülerimize de vesile oldu. 1071’de başlayan diriliş ve kıyamımız aslında bizi dünyada küresel bir güç haline getirdi. Bu Aziz millet İ’lay-i Kelimetullah’ı yani Allah’ın kelamını yaymak, yaşatmak için mücadele etti. Bir Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurarak dahası da İslam’ı Viyana kapılarına kadar götürerek Balkanların İslam’la şereflenmesinde en büyük rolü üstlendi. Bugünde Hakk’ı hukuku haykıran, mazlum ve mağdurun yanında yer alan ve ülkemize kurulmuş her türlü sinsi tuzağı bertaraf ederek güçlenerek yoluna devam eden, büyük bir medeniyet inşa eden ve kurduğu medeniyeti de yaşatacak güce ve kudrete sahip, vicdan sahibi insanlarız.”

Bizim Medeniyetimiz; Sevgi Medeniyetidir

Bizim kültür ve medeniyetimiz, sömürmek, öldürmek, katletmek üzerine kurulmuş bir medeniyet değildir. Bizim medeniyetimiz tam aksine yaşatmak üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Bizim medeniyetimizi bir kelime ile tarif et deseler adına “Sevgi Medeniyeti” derim. Nitekim batı bir Mevlana, bir Yunus, bir Hacı Bektaş-i Veli’yi yetiştirememiştir. Hoca Ahmed Yesevî ile başlayarak dünyada halen Hakk’ın hukukun haykırıldığı yer olarak varlığına devam ediyor. Nitekim dünyada nerde bir kan ve göz yaşı olsa, nerde bir muhtaç ıstırap içerisinde yaşıyorsa orada bizi görürsünüz. Biz menfaatlerimize değil, insanlığımıza odaklıyız. Sizlerden beklentimiz de tüm insanları her ne olursa olsun sevin. Çünkü yüce Rabbimiz ‘Ben insanı en güzel surette yarattım’ buyuruyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz insan. Her kim olursa olsun insanın yüzündeki tebessümün sebebi olmak bizim gayemiz ve amacımız olmalıdır. Dahası içerisinde yaşadığımız topluma, ailemize faydalı olmak, kendimizi geliştirmek, ideallerimizin peşinde koşmak ve bu ideallerimizi gerçekleştirirken de meşru ahlaki sınırlar içerisinde yapmak gerekiyor. Eğer ideallerimiz, isteklerimiz meşru değilse başkalarının hak ve özgürlüklerini yok ediyorsa bu meşru bir hedef değildir. Dolayısıyla hedeflerimizin de meşru ve faydalı olması gerekir. Önce iyi insan olmayı, sonra ise başarılı olmayı hedeflemeliyiz. Çünkü iyi insan olmadığınız sürece öğrendiğiniz bilgi çoğu zaman insanlığa zarar verir. Bu bakımdan bizim hedefimiz; iyi insan olmak, çok çalışmak ve biraz önce bahsettiğim medeniyet değerlerini içselleştirmek, Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı ve Devletimizi her şeyin üstünde tutmaktır. Bunun yolu başka yollara tevessül etmek asla değildir. Bu yüzden sizlere güveniyor, sizleri seviyor ve biz bu ülkenin 84 milyon kardeşten oluştuğuna gönülden inanıyoruz. Bu kardeşliği bozmak isteyenlere karşı da her daim dimdik durmaya devam edeceğiz. Doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi biz hepimiz bir vücudun organlarıyız. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bir kez daha bu ziyaretinizin sizlere faydalı olmasını, ufkunuzu açmasını yeni pencereler açmasını temenni ediyorum. Kocaeli’den Vanlı hemşehrilerimize, ailelerinize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmenizi istiyor, hepinize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz beraberindeki öğrencilerle birlikte Karamürsel Alp Toplantı Salonuna geçtiler. Burada Kocaeli tanıtım video gösterimini izlediler.

Van ilinin 8 ilçesinden gelen çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerimizin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımalarını, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan “Biz Anadoluyuz Projesi” 18 yaşını doldurmamış daha önce seyahat imkânı bulamamış dezavantajlı gençlerimize yönelik uygulanmaktadır.

Vali Seddar Yavuz’a gerçekleştirilen ziyaret ile gezi programlarına başlayacak olan öğrenciler; Ormanya gezisi, Orhan Camii ve Yeni Cuma Camii ziyaretleri, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi gezisi, Gölcük Gençlik Merkezi ile Gönüllülük etkinlikleri, Derince Harikalar Sahili Çevre Temizliği Etkinliği, Gazilerimiz ile Hasbihal Programı, Lunapark Eğlence Etkinliği gibi dopdolu bir içerik ile gezilerini tamamlayacaklar.

Ziyarette; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kafilesine Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eşlik etti.