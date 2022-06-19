Yangın Hizmet Grubu 4. Toplantısını Yaptı

Kocaeli Yangın Hizmet Grubu toplantısı Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, “Yangın riskini azaltmak için birlikte çalışmalıyız” dedi.

YANGIN HİZMET GRUBU TOPLANTISI

Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan yangın hizmet (çalışma) grubu planı destek çözüm ortaklarının katılımı ile İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.





“YANGIN RİSKİNE KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

Toplantı Yangın Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı Yöneticisi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu’nun konuşması ile başladı. İslamoğlu, “2016 yılından bugüne kadar 4. toplantımızı yapıyoruz. İl Yangın Hizmet grubu olarak 2 yıldır pandemi nedeniyle toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde tatbikatımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kocaeli’nde 14 OSB’miz var. Bu yüzden beraber hareket ederek kentin yangın güvenliğini birlikte sağlamış oluruz. Paydaşlarımızla birlikte üzerimize ne görev düşüyorsa yapmak zorundayız” ifadesini kullandı.





TOPLANTI KONULARI

Destek çözüm ortaklarıyla tanışma ve yangın hizmet (çalışma) grubu planı sunumu yapılan toplantıda olası yangınlara karşı ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortaklarının afet öncesi kabiliyetlerini ve destek imkanlarını bilmek, olası yangın durumlarında destek çözüm ortaklarının karar verme makamındaki idarecilere ulaşılabilir olması, yangının hızlı bir şekilde yayılması göz önüne alınarak yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstererek yardım ekiplerini olay bölgesine seri ve hızlı bir şekilde ulaştırması konuları üzerinde duruldu.





SAHA TATBİKATI

Toplantıda ayrıca kurum ve işletmelerin yapacakları binalarda proje aşamasında itfaiye önleme ve eğitim müdürlüğü proje ekiplerinden destek almasına, kurumların ve işletmelerin oluşturacakları acil durum ekiplerini Büyükşehir İtfaiye KOBİTEM ekiplerinden almasına karar verildi. Ayrıca destek çözüm ortaklarının katılımı ile sonbahar aylarında saha tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.