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YARALI MARTIYA ŞEFKAT ELİ

İzmit bölgesinde bulunan yaralı martıya Büyükşehir Zabıta ekipleri şefkatli elini uzatınca, Ormanya’da tedavi altına alındı

YARALI MARTIYA ŞEFKAT ELİ

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:30


7/24 vatandaşın hizmetine koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor durumda olan insanlar kadar hayvanların da yanında. Bu kapsamda yaralı olarak bulunan martı, Zabıta ekiplerince Ormanya’ya teslim edildi.


YARALI MARTI

Dün gece devriye atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gece 02.00 sularında Yeşilova bölgesinde yol kenarında bir martının uçamadığını fark etti. Ekipler, yaralı martıyı alarak tedavisi için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.


TEDAVİ EDİLECEK

Yaralı güvercin Ormanya’da görevli personele teslim edildi. Uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi edilecek ve tüm bakımları yapılacak yaralı güvercin ardından doğaya salınacak.


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