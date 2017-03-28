YAVİLOĞLU GEBZE'DE KONUŞTU

"Refenrandum iş dünyasını etkileyecek"

MÜSİAD Gebze ve Genç MÜSİAD Gebze, 16 Nisan Referandumu ile alakalı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İş Dünyası Etkinlikleri” başlığıyla program düzenledi. Programda Maliye Bakan Yardımcısı Dr.Cengiz Yavilioğlu konferans verdi.

Yavilioğlu, siyasi alanda ki gelişmelerin ekonomik alanı da yakından etkilediğini belirterek, “İnşallah 16 Nisan’da bu ülke aydınlık bir geleceğe kapı aralamış olur” dedi. Gebze Kent Meydanında düzenlenen programa Maliye Bakan yardımcısı Dr.Cengiz Yavilioğlu,AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık,AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Gebze MHP İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Gençsiad Başkanı Lokman Kılıç, ve çok sayıda davetli katıldı.





MALKOÇ, "İTFAİYE İLE ATEŞ ARASINDA TARAF OLUNMAZ"

Konferans öncesi selamla konuşması yapan Genç MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Enes Malkoç, “Bir SİAD'ın tarafı olur mu diye soranlar olabilir. Tarafı olmaz. Bizlerde zaten taraf olduğumuzu söylemiyoruz. Çünkü itfaiye ve ataş arasında taraf olunmaz. Ortada bir dava var. Haliyle bu davanın da dertleri var. Bu dertlerden herkes üzerine düşeni alıp yükü paylaşması gerekir. Bu konferans bizim üzerimize düşen kısmın bir kısmıdır. Sizden isteğim burada öğrendiklerinizi sadece kendinize ayırmayın. Çevrenize anlatabildiğiniz kadar anlatın bu bir seferberliktir" şeklinde konuştu. Öte yandan Gebze MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Yıldırım konuşmasında,” MÜSİAD olarak ülkemizi ve milletimizi hızla yükseltmek için ülke yönetimimizin hızlı karar almalarını sağlamak zorundayız. Dolayısıyla bu zorunluluk devlet nezdinde yaşamanın yürütmenin ve yargının bağımsız yapılanması birbirilerini belli edelim” diye konuştu.

TÜM ALANLAR ETKİLENİR

“İnşallah 16 Nisan’da bu ülke aydınlık bir geleceğe kapı aralamış olur ”diyen Maliye Bakan Yardımcısı Dr.Cengiz Yavilioğlu, “Hiçbir sosyal olay tek başına sonuç almaz. Diğer sosyal olaylarda bir şekilde az veya çok etkilenir. Ekonomik alanda diğer alanlar gibi etkilenen bir alandır. Dolayısıyla siyasal bir alanda olup bitenlerin birçok dönemde ve zaman diliminde ekonomik alanların üst üste çıkıştığını pozitif olan olayların negatif sonuçlandığını ekonomik alanlarda da var olduğunu karşılaşırız.

TEK PARTİLİ GÜÇLÜ HÜKÜMET, BAŞKANLIK SİSTEMİNE BENZER

Cumhurbaşkanlığı sisteminin en azından geçmişte yaşadığımız dönemler varmı.Yada yok mu. Varsa da hangi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Geçmişe dönük bir araştırma yaptım. Bu yapmış olduğum araştırma yaklaşık 10 ay önceydi. Tek parti güçlü hükümet dönemleri bir yönüyle başkanlık sisteminin sonuçlarına benzer. Başkanlık sisteminin mekanizması farklı olabilir” diye konuştu.