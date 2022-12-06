Yeşil Satranç ile sporcular bu kez ‘Filli Su Saati’ büyüsünde ‘şah’ çektiler

Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Satranç Turnuvaları’nın altıncısı, 3-4 Aralık tarihlerinde HKTM (Hidropar Kontrol Teknolojileri Merkezi) katkılarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘ Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları HKTM Satranç Turnuvası’na Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul’dan da sporcuların katılımı yoğun oldu.

ULUSLAR ARASI TİCARETİ TEMSİL EDEN ESER

Yeşil Sanayi Buluşmaları HKTM Satranç Turnuvası’nda en çok ilgiyi ise turnuvanın ikinci günü çalıştırılan, tarihe can veren 2,5 yıllık muhteşem performansıyla, 8 yüzyıl sonra Filli Su Saati’ni HKTM için yeniden yorumlayan heykel sanatçısı İskender Giray’ın eseri gördü. Uluslararası ticareti temsil eden, 3 hayvandan oluşan, sanatla mekanizmanın iç içe geçtiği bu sanat eseri üç buçuk yıllık çalışmanın ürünü. Yaklaşık 3 tona yakın, 4 bin parçanın bir araya getirilmesi oluşturulan, bin 200 cıvata ile sökülebilen ve HKTM çalışanları tarafından tasarlanan bu özel eser, 2 gün boyunca satranç sporcularına büyüsü ile ‘şah’ dedirtti. Kimi büyüye kapılıp yenildi kimi büyünün etkisi ile dereceye girip ödül aldı, ‘Filli Su Saati’ önünde resim çekildi. Sporcular ile aileleri bu eser ile kendilerini buluşturan HKTM ve Yeşil Satranç ekibine teşekkür etti.

İLK 10’A GİRME BAŞARISI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Organizasyonda 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere 4 farklı kategoride yarışma düzenlendi. 8 yaş ve altı kategorisinde; Efe Mutlu birinci, İstanbul’dan Ronas Yüce ikinci ve Toprak Ege Sevinçli üçüncü oldu. 8 yaş kategorisinde dereceye giren diğer sporcular ise sırasıyla; Kutay Erinç Karahan, Muhammed Poyraz Can, Eymen Efe Erkal, Deniz Özyıldız, Nisa Nur Erkal, Mert Manav ve Ahmet Deniz Demirtaş oldu. İlk 3’e giren sporculara kuplarını birinci olan sporcu Efe Mutlu’nun annesi takdim etti. Ayrıca HKTM İş Geliştirme Direktörü Ziya Sadıkoğlu sporculara çanta hediye etti. Aynı kategoride başarılı olan diğer sporculara ise HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi tarafından ‘Yeşil Satranç’ madalyaları takdim edildi.

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

10 yaş ve altı kategorisinde ilk 2’de sırası ile İstanbul’dan Melis Duru Kayğun ve Kuzey Bozu yer alırken, 3’üncü Yalova’dan Sinegül Aliyeva oldu. İlk 10’a giren diğer sporcular ise sırası ile şu şekilde oldu: Çınar Kara, Kerem Karagülle, Ayeser Levent Akbay, Ali Umut Kırmızıgül, Kerem Ürüm, Süleyman Emir Kuzey. İlk 3'e Yeşil Satranç kupalarını Yalova’dan gelen ve kızı üçüncü olan sporcunun velisi Meryem Aliyeva takdim etti. İlk 3'ün çanta hediyelerini ise Ulusal Başhakemlerden TSF Kocaeli Gebze İlçe Temsilcisi Ali Fuat Aydın verdi. Dereceye giren diğer sporculara madalyalarını, İstanbul’dan katılan ve oğlu beşinci olan sporcunun velisi Gül Karagülle sundu.

14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ

14 yaş ve altı kategorisinde birinci henüz 11 yaşındaki Görkem Manav olurken, ikinci Kerem Güneş ve üçüncü İstanbul’dan İdil Kocaoğlu oldu . Yarışmanın dördüncüsü Tokat lisanslı Ferhat Durmuş olurken diğer dereceye giren sporcular sırası ile Ömür Rıza Yeter, Berra Sarıkan, Efe Emir Yıldırım, Zeynep Asya Adıgüzel, Emir Alp Aydın ve Polat Esmer oldu. İlk 3'e giren sporculara Yeşil Satranç özel kupalarını TSF Kocaeli İl Temsilcisi Yardımcısı Gökhan Ulutaş, çanta hediyelerini ise turnuva başhakemi Haldun Babatutmaz verdi. Dereceye giren diğer sporculara madalyalarını kategorinin birincisi Görkem Manav’ın kendisi de bir satranç sporcusu olan babası Deniz Manav takdim etti.

AÇIK KATEGORİNİN BİRİNCİSİ 10 YAŞINDAKİ KEREM SARP YEKELER OLDU

Her yaştan sporcuya açık olan ‘Açık Kategori’de ise birinciliği 6 maçın 5’ini kazanan İstanbul lisanslı Kerem Sarp Yekeler aldı. İkinci Kocaeli’den Oğuzhan Fırtına olurken üçüncü yine Kocaeli’den 2012 doğumlu Mehmet Kıvanç Demir oldu. Açık kategoride ilk 10’a giren diğer sporcularımız ise sırası ile şu şekilde: Kerem Aykın, Hasan Kaya, Feyzullah Uyumaz, Oğuzhan Yücel, Öykü Sona Günalan, Fırat Çalık ve Özgün Anık. Açık kategoride ilk 3'ün kupalarını kategorinin birincisi Kerem Sarp Yekeler’in annesi takdim etti, çanta hediyelerini ise turnuva başhakem yardımcısı Doğan Dursun verdi. Diğer sporculara madalyalarını özel konuklardan İZAYDAŞ A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Saraç verdi.

FİLLİ SU SAATİ HEM SPORCULARI HEM VELİLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

HKTM binası girişinde bulunan 3,7 metre yüksekliğinde ve ortalama 2,5 ton ağırlığındaki, krom alaşımlı paslanmaz çelik, pirinç ve bronz malzemeden yapılmış 4 binden fazla parçası olan ‘Filli Su Saati’ heykeli, ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra çalışması ile de adeta tüm sporcu ve velileri büyüledi. Çalışması büyük bir hayranlıkla izlenen Filli Su Saati’nin hikayesini ise tüm izleyenlere HKTM İş Geliştirme Direktörü Ziya Sadıkoğlu anlattı.

ATIF TUNÇ ATIL: FARKINDALIĞIN YANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ŞART

HKTM-Hidropar Kontrol Teknolojileri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç Atıl, turnuva nedeniyle gönderdiği mesajında; farkındalığın yanında sürdürülebilirliğin de şart olduğuna dikkat çekerek, “Aşırı tüketim, geri dönüşümün yetersizliği, bilinçsiz yapılaşma, kaynakların yanlış kullanılması ve buna benzer pek çok etmenin etkisi altında yaşadığımız çevre problemlerine karşı önlem almak hepimizin görevidir. Bunun farkındalığını yansıtmak açısından “Yeşil Satranç” projesinin güzel bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.